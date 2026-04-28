La Panadería BTM 2026 reúne a jóvenes en torno al rap en La Casa+Grande

El concurso de batallas permitió seleccionar a los finalistas, que irán al Rivas Sound de las fiestas de mayo

La Casa+Grande acogió el pasado sábado una nueva sesión de La Panadería BTM, la de este 2026. Este concurso es un formato de batallas de temas escritos que reunió a jóvenes en torno a la música urbana en Rivas.

Durante la jornada, los participantes fueron subiendo al escenario para interpretar sus temas en directo. Es decir, es un formato que combina actuación y competición, con un jurado y la participación del público en las votaciones.

El encuentro de La Panadería BTM 2026 reunió a jóvenes vinculados a la escena local, tanto sobre el escenario como entre el público, en un ambiente centrado en la música y la participación.

Los finalistas de La Panadería BTM 2026 actuarán en las Fiestas de Rivas

Además, la sesión dejó definidos los finalistas de la BTM Rivas. No solo pasan a la siguiente fase, sino que actuarán en el escenario de Rivas Sound durante las fiestas. Los talentosos afortunados son Algovia, Oco7, Roma, PCH, Klaiver, Luks, Sparrow LQSS y Cinderella.

La actividad, impulsada por jóvenes de la escena urbana local, tuvo lugar en el espacio de La Casa+Grande y sigue consolidándose como un punto de encuentro para la creación musical en Rivas.

Participante del concurso La Panadería. Actuación de rap en directo de uno de los concursantes. El ambientazo en BTM Rivas.