La Panadería BTM 2026 reúne a jóvenes en torno al rap en La Casa+Grande

El concurso de batallas permitió seleccionar a los finalistas, que irán al Rivas Sound de las fiestas de mayo
La Casa+Grande acogió el pasado sábado una nueva sesión de La Panadería BTM, la de este 2026. Este concurso es un formato de batallas de temas escritos que reunió a jóvenes en torno a la música urbana en Rivas.
Durante la jornada, los participantes fueron subiendo al escenario para interpretar sus temas en directo. Es decir, es un formato que combina actuación y competición, con un jurado y la participación del público en las votaciones.
El encuentro de La Panadería BTM 2026 reunió a jóvenes vinculados a la escena local, tanto sobre el escenario como entre el público, en un ambiente centrado en la música y la participación.
Los finalistas de La Panadería BTM 2026 actuarán en las Fiestas de Rivas
Además, la sesión dejó definidos los finalistas de la BTM Rivas. No solo pasan a la siguiente fase, sino que actuarán en el escenario de Rivas Sound durante las fiestas. Los talentosos afortunados son Algovia, Oco7, Roma, PCH, Klaiver, Luks, Sparrow LQSS y Cinderella.
La actividad, impulsada por jóvenes de la escena urbana local, tuvo lugar en el espacio de La Casa+Grande y sigue consolidándose como un punto de encuentro para la creación musical en Rivas.