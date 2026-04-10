El concurso de rap La Panadería busca finalistas

Exhibición de calistenia y karaoke en La Casa + Grande, entre los planes jóvenes de este mes

La Panadería, el concurso de rap ripense por excelencia, celebra su segunda jornada clasificatoria el próximo sábado 25 de abril en La Casa + Grande. Los clasificados se harán con un hueco en la final del certamen en las Fiestas de Mayo. Además, el ganador podrá actuar en el festival Grimey x Palestina 2026, toda una oportunidad para los jóvenes raperos de Rivas.

El concurso de rap La Panadería otorga un interesante premio

La primera jornada, celebrada en febrero de este año, dejó como ganadora del voto del público a OCO7 y a SAUNZ NDP en segunda posición del concurso de rap La Panadería. Quien gane este segundo encuentro recibirá como premio la posibilidad de grabar su propio tema de rap. Una vez acabada esta primera fase del concurso, los 8 participantes con las mejores puntuaciones se verán las caras en la final de mayo.

A los premios económicos de la pasada edición del concurso de rap La Panadería, se suma la oportunidad de actuar en el festival Grimey x Palestina 2026. El ganador compartirá cartel con artistas de la talla de Delaossa, Ill Pekeño y Ergo Pro. Además, los beneficios del festival irán destinados a la asociación ‘Pallasos en Rebeldía’, que opera en Palestina.

Más planes para los jóvenes de Rivas: calistenia y karaoke

Con la llegada de la primavera y un tiempo casi veraniego, abril se presenta como un mes lleno de oportunidades para la juventud ripense. El colectivo de calistenia de Rivas, en colaboración con Deporte Joven, celebran el próximo sábado 11 de abril una exhibición para conocer este sistema de entrenamiento al aire libre.

Parque de calistenia en Rivas / Ayuntamiento de Rivas, Juventud

El encuentro tendrá lugar en el parque de calistenia al lado de La Casa + Grande. Quien acuda a la actividad podrá quedarse a entrenar con el grupo tras la exhibición, de apenas media hora. Desde el colectivo animan a los jóvenes a entrenar calistenia y señalan que «no se necesitan máquinas, solo disciplina, técnica y pasión». La actividad es gratis, sin necesidad de inscripción previa.

Otro de los planes del mes es el Karaoke Room, un espacio al que acudir con amigos para cantar a pleno pulmón y sin complejos. La actividad tiene lugar todos los viernes y sábados de 17.00 a 20.00 y está dirigida a jóvenes de entre 13 y 35 años. Los grupos pueden reservar una sala durante media hora, apuntándose en una lista habilitada en La Casa + Grande.