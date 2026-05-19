José Luis Morante presenta su libro «Oficio de callar» en Covibar

Este vecino de Rivas es un referente de la poesía, conocido por su dominio de aforismos como los de su nueva obra

Rivas Vaciamadrid se prepara para una de sus citas literarias más esperadas de la temporada. El próximo jueves 4 de junio, a las 19:00 horas, la Sala Miguel Hernández del Centro Social Armando Rodríguez de Covibar acogerá la presentación de Oficio de callar, el nuevo libro del escritor y vecino de la localidad, José Luis Morante. Publicado por la editorial Mahalta, este volumen promete convertirse en un referente del pensamiento literario contemporáneo.

¿De qué trata Oficio de callar?

Oficio de callar es una cuidada colección de aforismos que invita a la reflexión profunda. En sus páginas, Morante aborda temáticas universales y cercanas, centrando su atención en la convivencia humana, los dilemas cotidianos de la existencia y los entresijos del proceso de escritura.

Lejos de ser una lectura superficial, se trata de una obra de pensamiento puro. A través de la brevedad, el autor nos invita a detenernos, a observar los pequeños detalles y a encontrar un sentido profundo en lo cotidiano. Este es el resultado del dominio de un género que Morante cultiva desde hace décadas y del que es uno de los mayores especialistas en nuestro país.

Una trayectoria literaria consolidada y muy ligada a Rivas

José Luis Morante (El Bohodón, Ávila, 1956) es un rostro muy conocido en el panorama cultural de la zona. Vecino de Rivas Vaciamadrid desde 1989, el autor ha ejercido como profesor en la localidad y ha mantenido un vínculo inquebrantable con la Cooperativa Covibar desde sus inicios. Su compromiso con la vida cultural y participativa de la ciudad es tan notable como su extensa carrera literaria.

A lo largo de los años, su obra ha trascendido fronteras, siendo traducida parcialmente al inglés, francés, italiano y rumano. Su currículum incluye más de una decena de poemarios (recopilados en antologías como Mapa de ruta, Pulsaciones y Ahora que es tarde) y galardones tan prestigiosos como el Premio Luis Cernuda o el Internacional de Poesía San Juan de la Cruz.

Su versatilidad abarca también la prosa, el ensayo y la edición. Entre sus publicaciones recientes destacan el libro de microrrelatos Fuera de guion (2024), el ensayo Paso ligero. La tradición de la brevedad (2024) y el libro de haikus Viajeros sedentarios (2025).

Un encuentro con grandes referentes literarios

Para la presentación de Oficio de callar, José Luis Morante estará acompañado por dos reconocidas figuras de la cultura, quienes aportarán una perspectiva enriquecedora sobre la obra:

José Guadalajara: Narrador, ensayista y actual presidente de la Asociación Escritores en Rivas.

Narrador, ensayista y actual presidente de la Asociación Escritores en Rivas. Ricardo Virtanen: Músico, escritor y profesor universitario.

El evento se perfila como un diálogo cercano y estimulante, ideal para los amantes de la literatura de pensamiento, la poesía y la crítica literaria.