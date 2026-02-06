Ojete Calor y Zahara lideran el primer avance de las Fiestas de Mayo en Rivas

El Auditorio Miguel Ríos acogerá también a Samuraï y Barry B.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha hecho oficial este jueves los primeros nombres que conformarán la programación musical de las próximas Fiestas de Mayo. El cartel, que apuesta por una mezcla de indie consolidado, electrónica irónica y nuevas voces de la escena urbana, tendrá su epicentro habitual en el auditorio Miguel Ríos.

Aunque el calendario definitivo de los festejos está por cerrar, la confirmación oficial detalla la programación para dos jornadas específicas, con bandas como Ojete Calor, Zahara o Samuraï encabezando la oferta cultural.

Primeras confirmaciones: fechas y artistas

La programación musical arrancará con fuerza. Según la información facilitada, el jueves 14 de mayo el protagonismo recaerá sobre Ojete Calor, el dúo de «subnopop» formado por Carlos Areces y Aníbal Gómez, conocidos por sus letras irónicas y su puesta en escena electrónica. Esa misma jornada actuará la artista ubetense Zahara, que presentará en el municipio su último trabajo discográfico, Lento Ternura. El cartel de este primer día se completa con ParqueSvr, una banda del sur de Madrid caracterizada por sus letras afiladas e irreverentes.

La segunda jornada musical confirmada está prevista para el sábado 16 de mayo. El cartel girará hacia sonidos más generacionales con la presencia de Samuraï, una de las voces jóvenes más reconocibles del momento. Le acompañarán Barry B, artista que fusiona influencias del rock, el punk y la electrónica, y el grupo de rock alternativo Repion.

Precio de entradas y sorteo para ripenses

En cuanto al acceso a los conciertos, se mantiene la política de precios de ediciones anteriores. El coste de las entradas será de 20 euros, tarifa que se aplicará tanto en la venta anticipada como en la taquilla el día del evento.

Siguiendo la tradición local, el Consistorio ha confirmado que se sortearán 80 entradas dobles exclusivas para la población empadronada en Rivas. La fecha de inicio de venta de los tickets para estos eventos, así como para el resto de conciertos que completarán las fiestas, se anunciará próximamente.

Mejoras en conectividad y proyección europea

Al margen de la agenda festiva, la Junta de Gobierno Local ha aprobado otras medidas de calado para la ciudad. Se ha dado luz verde a la instalación de nuevas antenas WIFI-7 en diversos espacios públicos. El objetivo es convertir centros educativos, bibliotecas, instalaciones deportivas y zonas al aire libre en puntos de conexión «abierta, segura y de alta capacidad». Esta medida se alinea con el programa europeo WIF4EU para garantizar la conectividad universal en el municipio.

Finalmente, Rivas ha formalizado su integración en el proyecto europeo CITI4UD (Citizen’s Initiatives for Urban Development). Esta iniciativa, financiada en un 65% por fondos FEDER, busca el intercambio de experiencias sobre gobernanza y participación ciudadana junto a ciudades de Irlanda, Italia, Ucrania o Grecia, entre otras.