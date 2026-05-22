La nadadora Mercedes Martín, en el top 10 de la Copa del Mundo de aguas abiertas

La deportista de Rivas ha logrado también la medalla de bronce en el relevo +240.

La nadadora y vecina ripense Mercedes Martín Crespo ha quedado entre las 10 mejores posiciones de la primera etapa de la Copa del Mundo 2026. En concreto, la deportista se ha hecho con la octava posición en la categoría de entre 60 y 64 años. Martín Crespo vive un momento de esplendor en su carrera acuática, batiendo todas sus marcas personales: “Una vez jubilada, entreno más y eso se traduce en un mejor rendimiento”.

La primera etapa de la Copa del Mundo 2026 máster se disputó en el azul mediterráneo de la isla balear el fin de semana del 25 y 26 de abril. Los deportistas compartieron evento con los absolutos de la federación internacional World Aquatics, que disputaban la segunda etapa de su Copa del Mundo. A pesar del carácter internacional de la competición, Mercedes Martín quedó por detrás de otras siete nadadoras españolas. Y es que, como cada competidora debe pagar por los gastos de alojamiento, transporte y manutención, la presencia extranjera suele ser reducida.

La nadadora Mercedes Martín / Ayuntamiento de Rivas

Los hitos de Mercedes Martín: en el top 10 y un tercer puesto en relevos

Además de quedar entre las diez primeras, la nadadora ripense ha logrado también la medalla de bronce en el relevo +240. Se llama así porque la suma de las edades de los cuatro competidores de cada equipo suma como mínimo 240 años de edad. Según la propia Mercedes Martín, el recorte de distancia que decidió la organización (de 3 a 1,5 kilómetros) por las malas condiciones del mar le perjudicó. La nadadora dice estar más cómoda en recorridos largos.

La cita deportiva también contaba como Campeonato de España de aguas abiertas y como primera etapa de la Copa de España de 2026. El año pasado Mercedes se hizo con la medalla de plata en la segunda de las competiciones. La ripense se prepara ahora para la segunda etapa de la Copa del Mundo máster de aguas abiertas, que se nadará en junio en Portugal, y para la segunda etapa de la Copa de Europa, en julio, en Hungría.

Una vida dedicada al deporte acuático

Aunque Mercedes Martín lleva nadando prácticamente desde los siete años, la ripense empezó a competir en 2005, año en el que se unió al desaparecido club de natación Covibar Rivas. Ahora, federada con el club Jerez Natación Máster, entrena en Rivas de forma individual con las pautas que le envía su equipo. «Entre 12.000 y 14.000 metros por semana repartidos en cuatro o cinco sesiones», señala.

Es preparadora física con especialidad en natación. A lo largo de su larga trayectoria acuática ha competido en socorrismo deportivo (como integrante de la selección española, participando en dos campeonatos del mundo y dos europeos) y fue una de las pioneras en disputar la primera temporada de waterpolo femenino en Madrid.