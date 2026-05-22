FAMMA denuncia problemas en la accesibilidad al Teatro Arlequín y «respuestas impropias» del personal

La entidad ha exigido la reparación del sistema de acceso y una formación obligatoria en derechos fundamentales para los trabajadores

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid ha señalado en un comunicado las condiciones deficientes en las que, según la entidad, se encuentra la accesibilidad en el Teatro Arlequín de Madrid. Desde FAMMA denuncian que el sistema adaptado para acceder el recinto de Gran Vía lleva averiado desde hace tiempo, lo que propicia, señalan, una situación de discriminación por discapacidad.

El presidente de FAMMA, Javier Font, ha criticado la situación en la que se encuentra el teatro a pesar de haber recibido subvenciones públicas precisamente para financiar actuaciones relacionadas con la accesibilidad. Desde la federación anuncian que tienen pensado pedir a la administración esclarecer si las infraestructuras del local cumplen la ley y con los mínimos a los que están obligados al haber recibido estas ayudas.

A los problemas de accesibilidad la asociación le suma “comportamientos impropios” por parte del personal del teatro hacia personas con discapacidad. Según FAMMA, los trabajadores habrían impedido el acceso al servicio e insinuado que “las personas con discapacidad no van al baño”.

Desde la federación tachan de “inaceptable” que “en pleno 2026 una persona con movilidad reducida pueda encontrarse con barreras físicas y respuestas vejatorias”. En su comunicado, FAMMA recuerda que la legislación actual obliga “a todos los establecimientos abiertos al público” a garantizar la accesibilidad y prohíbe cualquier forma de discriminación por razón de discapacidad.

En la solicitud formal que FAMMA ha enviado a la dirección del Teatro Arlequín se exige, entre otras medidas, la reparación del sistema de accesibilidad y una formación obligatoria en derechos fundamentales para el personal. Además, en su comunicado advierten de que, si la situación no cambia, se pondrán en contacto directamente con los servicios de inspección.