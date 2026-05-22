Conviértete en ‘Arqueólogo por un día’ este verano en Madrid

La Comunidad de Madrid acoge la undécima edición del taller para acercar acercar la arqueología a los jóvenes

Madrid celebra una edición más de su taller Arqueólogos por un día, una iniciativa dirigida a menores de entre 8 y 14 años. Una oportunidad para que los más jóvenes conozcan de cerca la profesión, participando en una excavación recreada. Vivirán de primera mano los procesos para extraer las muestras arqueológicas y etiquetarlas, poniéndose en la piel de los profesionales. La actividad tendrá lugar del 30 de mayo al 28 de junio en Hoyo de Manzanares, y durante julio, agosto y septiembre en Alcalá de Henares.

El programa tiene como objetivo sensibilizar y acercar a los participantes y sus familias al trabajo de investigación arqueológica. Las jornadas empezarán con una visita guiada a la zona, donde los asistentes descubrirán cómo se localizan los restos. Además de participar en la excavación, los jóvenes se encargarán de fotografiar y dibujar las piezas que hayan extraído. Todo ello acompañado de profesionales que explicarán a lo largo del día a los niños y adolescentes los método de trabajo de esta disciplina científica.

El programa busca acercar a los jóvenes a la investigación arqueológica / Comunidad de Madrid

Dos yacimientos arqueológicos en los que aprender este verano en Madrid

Las jornadas arqueológicas se celebran en dos yacimientos distintos: La Cabilda, en Hoyo de Manzanares, y la Ciudad Romana de Complutum, en Alcalá de Henares. El primero, a casi 40 kilómetros de Madrid, es un espacio en el que se excava todos los años para entender cómo era la vida de esta aldea visigoda del siglo VII a.C. Por su parte, Complutum, origen de la actual Alcalá, fue una de las principales ciudades romanas de la península

Arqueólogos por un día está organizado por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, como parte del Plan regional de Educación Patrimonial. El taller ofertará 1750 plazas en total, de las que 550 estarán reservadas para colegios e institutos. Las inscripciones están abiertas en la web de la Comunidad desde el 14 de mayo.