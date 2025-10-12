La Movida ripense ha llegado a la ciudad con Gira X Rivas

Arranca la primera edición de un festival de música en directo que recorrerá los bares de la ciudad.

La ciudad de Madrid, en los años 80, tuvo su «movida». Ahora nos toca a nosotros, según los promotores de Gira por Rivas. Este proyecto musical nace de una necesidad que existe en el municipio de tener espacios para la cultura: «da igual qué estilo de música te guste, lo importante es que haya shows en directo», defienden. Durante 6 semanas, entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre, sonará música ripense de jueves a domingo. Y es que los artistas participantes son todos «100% de Rivas», indica la organización.

Las salas del bar Bambú, el pub Ernesto’s, el Coolture Café y La Huella Vegana unen esfuerzos

Más de 30 grupos en 4 salas, que se unen para realizar casi 40 bolos musicales. Las salas que han unido esfuerzos son el bar Bambú, el Pub Ernesto’s, el Coolture Café y La Huella Vegana. Todos ellos van a apoyar «la música del barrio» con diferentes formatos. La organización defiende que se trata de una programación «para todos los gustos», que va desde la

tarde-noche de los jueves hasta el aperitivo de los domingos, pasando por el viernes tarde y noche y los sábados. «Con hasta 3 citas al día que no te puedes perder», señalan.

“La música y los bares son las mejores herramientas de socialización y no hay nada mejor que unirlo al orgullo de vivir en Rivas y disfrutar de nuestro talento local”, han explicado desde Gira Por Rivas. Esta iniciativa pretende colaborar «mano a mano» con los grupos locales, ya que se hacen cargo de la demanda de muchos grupos de que no hay espacios para tocar en la ciudad, en comparación con otras ciudades de tamaño semejante de Europa. Además, consideran que su iniciativa también ayuda a los pequeños negocios del municipio a darse visibilidad con la posibilidad de apoyar la cultura.

El número de artistas y establecimientos ya es un éxito que augura una segunda edición

Antes incluso de haber celebrado la primera edición, ya están trabajando en la segunda, que tendrá lugar en febrero de 2026. «Este proyecto está creado de Rivas para Rivas y aunque no sabe cómo podrá evolucionar en el futuro, no se pone límites», han declarado a este medio. Consideran que ya es un éxito haber logrado reunir a 4 establecimientos de Rivas con más de 35 bandas locales y más de 120 artistas de la ciudad. Artistas que cobrarán, ya que asumen este reto organizativo con el objetivo de promocionar la cultura y que «el talento local se valore y respete como se merece».

Finalmente, animan a los vecinos de Rivas-Vaciamadrid a seguir sus redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y no perderse ninguna actuación. Porque «lo único mejor que tomarse una cerveza con música es hacerlo en Rivas, apoyando a comercios y artistas locales», concluyen.