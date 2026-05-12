La Junta Local de Seguridad se reúne antes de las Fiestas de Rivas

La Policía Local desplegará más de 350 agentes y las casetas contarán con pulsadores de emergencia

Con la mirada puesta en las fiestas, la Junta Local de Seguridad del pasado viernes reunió al Ayuntamiento de Rivas con representantes de la Policía Local, Guardia Civil y delegados del Gobierno y de la Comunidad de Madrid. El encuentro tuvo lugar en la nueva base de Protección Civil, trasladada al recinto ferial tras el incendio del pasado mes de septiembre en la sede anterior. La feria contará con pulsadores de emergencia en las casetas, un Punto Violeta y plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Las Fiestas de Rivas se celebran del 13 al 17 de mayo, cinco días para los que el consistorio ha preparado un plan coordinado junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del municipio para garantizar la seguridad de los vecinos. La Policía Local desplegará más de 350 agentes distribuidos en tres turnos de trabajo para asegurar la presencia policial durante todo el día, aunque poniendo especial foco en los turnos de tarde y noche. Una operación a la que se sumarán los agentes de la Guardia Civil.

La Junta Local de Seguridad, reunida en la nueva base de Protección Civil / Ayuntamiento de Rivas

Las casetas del recinto ferial contarán con pulsadores de emergencia, pensados para agilizar la intervención de los agentes y el personal sanitario. Además, la organización ha habilitado un Punto Violeta que permanecerá abierto durante la noche. Se trata de un espacio seguro para comunicar cualquier situación de agresión sexual que pueda darse durante las fiestas. El Punto Violeta estará ubicado en uno de los locales del paseo de Alicia Alonso, cerca de las casetas del recinto ferial.

Nueva base de Protección Civil y mejoras en la movilidad

El puesto de coordinación policial estará situado en las taquillas del auditorio Miguel Ríos. Además, el plan de seguridad para las fiestas incluye a los servicios de Protección Civil, que cuenta con más de 108 voluntarios en Rivas. La nueva base de Protección Civil está ubicada en el edificio del que ya disponía el servicio en el recinto ferial. Para acondicionar el espacio, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una inversión de más de 200 mil euros.

Vehículos de Protección Civil en la base del recinto ferial / Ayuntamiento de Rivas

La Junta Local de Seguridad también ha puesto en marcha un plan para mejorar la movilidad durante los días de las fiestas. El consistorio ha informado de que habilitará autobuses lanzadera que conecten el Metro de Rivas Futura con el recinto ferial. También han anunciado un servicio de taxi compartido y refuerzos en BicinRivas, así como plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.