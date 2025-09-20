Fiesta del PCE: La izquierda vuelve a encontrarse en Rivas

Conoce el programa completo de las Fiestas del PCE

La Fiesta del PCE reunirá a “referentes de la izquierda transformadora para debatir sobre los principales retos sociales, económicos y políticos del momento”.

La 47ª edición de la Fiesta del Partido Comunista de España vuelve a celebrarse en Rivas. Será los días 27, 28 y 29 de septiembre en el recinto ferial.

Como en años anteriores, la música, la bebida a precios populares y un menú con sabor cubano conviven con debates o presentaciones de libros.

Además, como en los últimos años, la PCEra ofrece un espacio de diversión para niñas y niños.

El trabajo en la construcción de alianzas para frenar a la extrema derecha será uno de los puntos principales de la programación. El debate “¿Cómo enfrentar a la extrema derecha?”, se celebrará el sábado 28 a las 18:00 h en el Espacio Pasionaria. Participarán el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, Alberto Ibáñez (Compromís), Lara Hernández (Movimiento Sumar), Jimena González (Más Madrid) y representantes de EH Bildu y Comuns. Por su parte, informan desde el PCE, Podemos ha declinado la invitación.

Presencia ripense en las Fiestas

Rivas no sólo es anfitriona de las Fiestas del PCE, sino que también tiene presencia durante su desarrollo.

Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas, inaugurará El hilo rojo que teje un pueblo. Se trata de una exposición que rememora los 34 años de gobierno de Izquierda Unida en Rivas Vaciamadrid. Castillejo estará acompañada por Manu Castro, concejal de Modernización e Innovación, y Yasmín Manji, concejala de Urbanismo y Vivienda y secretaria política local del PCE. Será el viernes a las 20,30 horas en el Espacio Paquita Martín.

La ministra de Juventud e Infancia, la ripense Sira Rego, participará en el debate sobre la situación de la infancia y la juventud migrante en España. Participarán también Estrella Galán, eurodiputada de Sumar en The Left y Yolanda Hidalgo, miembro del Comité regional del Partido Comunista de Madrid. Será el viernes a las 20,30 horas en el Espacio Josefina Samper.

El recital «Lo personal es poético» también tendrá sabor ripense. El viernes a las 19 horas en el Espacio Patricia Laita recitarán los ripenses Leire Olmeda, autora de «Ataques de pánico» y Víctor Reloba, autor de «Cupido, el yugo y las flechas» junto al valenciano Tomàs P. Alfonso, autor de «Así en el bar como en la Iglesia». Estos tres libros son los tres primeros ejemplares de poesía que publica la editorial ripense Zarabanda.

La alcaldesa de Rivas participa también, el sábado a las 12,30 en el Espacio Pasionaria, por el derecho a la vivienda frente a la especulación. Se celebrará también con la participación de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, y Amanda Meyer, secretaria del Área Institucional del PCE

Consulta el programa completo