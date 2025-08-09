Un revolucionario del flamenco y un revolucionario de la música infantil para la Fiesta del PCE 2025

Raimundo Amador y Yo soy ratón protagonizan el cartel de la Fiesta del PCE 2025 junto a otra espléndida ración de música cubana.

Ya se conoce el cartel musical de la Fiesta del PCE 2025. Tras años de protagonismo del punk rock, la fusión de rock, blues y flamenco de todo un veterano y referente de la música nacional tomará el escenario 13 Rosas. Raimundo Amador, uno de los más activos protagonistas de la generación que revolucionó la escena flamenca hace más de 50 años estará por primera vez en la Fiesta del PCE de este año 2025. Sin embargo, ya pasó en 2007 por la Fiesta del Partido Comunista de Andalucía. Estará teloneado por una banda recién formada en el barrio de Vallekas, Riada, que también se presenta como un grupo de fusión del rock, el blues y el latin. Todo comenzará tras el mitin central, a las 22.30 h.

Por segundo año, la mañana del domingo, a partir de las 12 h. tendrá como protagonistas a la música para las y los más peques. Tras el éxito de Caracolino, este año llega a la Fiesta del PCE de 2025 «Yo soy Ratón», en formato solista. Lo hacen tras ser galardonados por la Academia de la Música con el premio al Mejor Álbum de Música para Niños por su último álbum «Cuatro». Esto es un reconocimiento institucional que completa el amplio reconocimiento del público y de la crítica. Además, se debe a temas que son himnos sobre aspectos muy cotidianos en los hogares como aprender a hacer caca o comprender que no son un muñeco.

El Rincón Cubano, la continuidad de la fiesta en la Fiesta del PCE 2025.

Dos nuevas noches de música cubana en la Fiesta del PCE, con artistas que repiten o tripiten. El incombustinble Orlis Pineda volverá a rumbear el viernes 26 junto a su banda, tras una sesión casi de jam con La tribu del son. El sábado, vuelven Los D´Orlando, agrupación musical fundada en 1992 en Ciego de Avila (Cuba). Nos llevarán a las raíces de la música cubana, y Pepe y su tumbao, voz prodigiosa que nos deleitará con el son y el bolero.

Primer avance del resto del programa: debates, libros, cine y poesía.

Aunque la información sobre quienes participarán en las actividades de la Fiesta del PCE de 2025 comenzará a estar confirmadas en septiembre, ya conocemos los debates, las presentaciones de libros y las proyecciones de cine que completan el programa de la Fiesta. Por ahora son 22 debates para abordar los asuntos más relevantes de la situación política. Se prestará especial atención a la lucha por la paz, al combate contra el fascismo y a defender las prioridades que debe tener el gobierno de coalición progresista en el próximo curso: vivienda y reducción de jornada laboral.

Además, 20 presentaciones de libros con especial atención a la memoria democrática y 5 documentales, entre los que destacan el documental Dolores Ibárruri. Pasionaria. La mañana del domingo 27 tendrá lugar esta proyección. También, vuelve la poesía a la Fiesta del PCE de 2025 en la tarde del viernes, junto a otras actividades. En septiembre, anunciarán el resto de actividades y detalles.