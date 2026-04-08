La FRAVM pondrá en marcha la Casa de las Asociaciones del Barrio Centro de Rivas

El gobierno ripense y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid firman un convenio para la gestión del espacio.

El pasado 23 de marzo el Ayuntamiento de Rivas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han firmado un convenio para la puesta en marcha y dinamización de la Casa de Asociaciones Barrio Centro. El proyecto, explica el convenio, “busca dotar al municipio de un espacio de referencia para el tejido asociativo”. De esta manera, se quiere fomentar la cooperación entre entidades, el uso compartido del local y la implicación del vecindario.

La FRAVM agrupa a la mayoría de entidades vecinales de la Comunidad de Madrid, y a otros colectivos de barrio como agrupaciones de mujeres, asociaciones culturales o radios comunitarias.

Desde su creación, en 1977, la federación trabaja por mejorar las condiciones de vida de los madrileños y madrileñas, a través del impulso de la democracia y la participación ciudadana. Reivindica la defensa de las libertades públicas y de derechos básicos como el derecho a una vivienda digna, a una sanidad y una educación públicas y de calidad y a un transporte público accesible y asequible. La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha destacado que el convenio ayudará a dinamizar distintos barrios, ya que la FRAVM «es una de las entidades más reconocidas en participación ciudadana».

La FRAVM, por su parte, ha valorado muy positivamente que el Ayuntamiento de Rivas haya confiado en esta entidad para impulsar este proceso. Con este convenio se busca «tejer redes comunitarias, fomentar la participación ciudadana y consolidar un espacio útil y abierto para el conjunto del vecindario», explican.

La FRAVM, además de realizar las actuaciones vinculadas a este espacio en el barrio centro, participará en los órganos de participación ciudadana y en campañas como Marzo Mujer o el Mes de la Infancia. Durante 2026 «estaremos trabajando en la dinamización del nuevo espacio asociativo y en el fortalecimiento del tejido social y vecinal del barrio Centro» ha detallado la FRAVM a Zarabanda.

Para la realización de las actividades, que ya se han iniciado, el Ayuntamiento aportará 10.000 € durante el año 2026. Además, impulsará el contacto entre las entidades, concejalías y espacios municipales.

Los objetivos del convenio son:

Poner en funcionamiento un espacio municipal de uso compartido por asociaciones del municipio.

Favorecer la colaboración y la gestión comunitario del espacio entre entidades.

Elaborar de forma paticipada las normas de uso, convivencia y gestión del espacio.

Impulsar la dinamización del tejido asociativo y su vinculación con el entorno vecinal.

Evaluar el funcionamiento y plantear la continuidad del proyecto.

Esta nueva Casa de las Asociaciones, que será la tercera en la ciudad, ha sido acondicionada durante los años 2024 y 2025. Ahora, se abrirá a sus asociaciones y vecinos.