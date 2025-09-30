La Feria del Vehículo Sostenible calienta motores en Rivas

ASEARCO y el Ayuntamiento de Rivas traen este evento de referencia del sector al Recinto Ferial Miguel Ríos, durante el 10, 11 y 12 de octubre

La próxima edición de la Feria del Vehículo Sostenible ya tiene fecha. Así, el evento se celebrará en el Recinto Ferial Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid durante el fin de semana del 10 al 12 de octubre de 2025. Está organizado por el Ayuntamiento y ASEARCO, y reunirá una oferta de alrededor de 400 automóviles de bajas emisiones.

Una amplia oferta en la Feria del Vehículo Sostenible

En una explanada de casi 9.000 m², dieciséis concesionarios del sureste de Madrid mostrarán sus modelos nuevos y de ocasión. De este modo, las personas visitantes podrán descubrir la última tecnología en movilidad sostenible. «Las personas visitantes tendrán la posibilidad de contemplar y probar alrededor de 400 vehículos. Nuevos, de ocasión, de bajas emisiones y de más de 20 marcas diferentes», destacan desde la organización.

Los grupos de concesionarios participantes son: Espacio Momentum, Escarpa Motor, Caetano Reicomsa Nissan, BYD Gamboa, Omoda – Jaecoo Gamboa, Renault Autocarpe, Mobility Autocentro, Iluscar, Mosancar, Bellezacar, Grupo Rocal (Jota Rocal, Rocal Automoción y Mazda Autoriente), Cars y Dreu, Grupo Bafer-Hispanesa, Automotor Dursan.

Actividades familiares y sorteos

La Feria del Vehículo Sostenible llega, además, con un programa de actividades para toda la familia. Por ejemplo, habrá talleres infantiles, ‘diversión sobre ruedas’ y música de DJ. «Los establecimientos ganadores de las dos últimas ediciones de la Ruta de la Tapa de Rivas (Restaurante Atlantika y Taberna La Antigua) tendrán un protagonismo especial», señala la nota de prensa. Paralelamente, se realizarán dos sorteos con vales canjeables en los concesionarios.

En definitiva, la Feria del Vehículo Sostenible regresa a Rivas-Vaciamadrid del 10 al 12 de octubre. Cuenta con una amplia exposición de vehículos, actividades de ocio y sorteos, en una iniciativa impulsada por ASEARCO y el consistorio ripense.