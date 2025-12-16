La estructura empresarial de Rivas muestra un “crecimiento sostenido”

CCOO ha elaborado un informe en el que se analiza exhaustivamente a las empresas de este municipio del sureste.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha escrito el informe “Estructura empresarial de Rivas-Vaciamadrid”. El texto, elaborado por la Unión Comarcal Las Vegas se enmarca en el contexto del Pacto Local por el Empleo, en el que el Ayuntamiento de Rivas trabaja conjuntamente con los sindicatos y la patronal.

El informe, al que ha tenido acceso Zarabanda, analiza la estructura empresarial de Rivas-Vaciamadrid. El análisis se realiza a partir de la información de los bancos de datos de la Comunidad de Madrid, basados principalmente en el Directorio central de empresas (DIRCE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El objetivo del análisis es la aproximación “al dinamismo empresarial y la distribución sectorial”. El periodo en el que analizan las empresas y la ocupación es de 2015 a 2024.

“Crecimiento sostenido”

CCOO destaca el “crecimiento sostenido en el número de unidades productivas, superior al promedio regional”. Este crecimiento, medido como un saldo positivo entre las empresas “que nacen y mueren”, ha sido positivo en todos los años evaluados, incluido durante la pandemia COVID. El mantenimiento del saldo positivo incluso durante la pandemia es “una de las principales diferencias con la dinámica empresarial de la región”, destaca CCOO. Este dinamismo, añade el informe, “parece guardar una estrecha relación con el notable aumento de la población en el municipio”.

Otra característica de Rivas es que la estructura empresarial está marcada por la presencia fundamental de microempresas, con un patrón de distribución por tamaño similar al del conjunto regional. En 2024, las empresas con menos de 10 personas trabajadoras representaban el 94,5% del total de unidades productivas del municipio. Las microempresas (menos de 3 personas) constituyen el 83,9% de las unidades productivas totales. Sin embargo, solo generan el 26,0% del empleo. El informe señala que esto “evidencia una fuerte fragmentación empresarial”.

El sector empresarial de Rivas se diferencia del conjunto de la región por su distribución sectorial. “Se detectan particularidades, como una mayor presencia de empresas en el sector del Transporte y almacenamiento o una menor presencia en el sector de Otras actividades de servicios”, indica el informe.

Rivas muestra una estructura de empleo donde destacan el comercio y la hostelería (27,4 % de empleo y 23,2 % de unidades productivas) y la rama de Información y servicios profesionales (24,7 % y 20 % en empleo y unidades productivas, respectivamente).

Elevada proporción de autónomos

Por último, el informe elaborado por CCOO destaca la elevada proporción de personas trabajadoras como autónomos. En Rivas, el 23,8 % de las personas afiliadas a la Seguridad Social se encuentran en el régimen de autónomos. Este dato casi dobla la media regional, que se ubica en un 12,5 %. Esta diferencia, destaca el informe, “podría estar vinculada a las características del tejido productivo y las dinámicas laborales locales”.