OPINIÓN

La educación de 0 a 3 años: el pilar olvidado que exige dignidad

Artículo de opinión de José Luis Alfaro, portavoz del Grupo Municipal IU-MM-VQ

Desde el pasado 7 de abril, las maestras de Educación Infantil de 0 a 3 años en la Comunidad de Madrid han dejado de ser invisibles. Han convocado una huelga indefinida que no solo reclama mejores condiciones laborales, sino que cuestiona de raíz el modelo educativo en esta etapa.

Se trata de uno de los sectores más precarizados de todo el sistema educativo. A la falta de reconocimiento profesional se suman problemas estructurales como la sobrecarga de trabajo, la falta de personal por normativa, la escasez de recursos y una insuficiente consideración institucional. Todo ello, de forma acumulativa durante años, ha derivado en una situación insostenible.

Gracias a esta movilización, muchas familias han conocido una realidad que pasa desapercibida para la mayoría, y es que en numerosos centros de gestión indirecta o privada, las educadoras apenas perciben el salario mínimo. Mientras, en la red pública directa los sueldos siguen lejos de otros niveles educativos. Pero todas ellas cargan con una enorme responsabilidad cuidando de la franja más vulnerable de la sociedad.

La reducción de ratios, es otro de los ejes centrales de sus reivindicaciones. Las trabajadoras llevan años denunciando una realidad insostenible: una sola profesional debe atender sola a 8 bebés, a 14 menores en las aulas de 1 – 2 años y hasta 20 en las de 2 – 3 años. Esta situación resulta claramente incompatible con una atención digna y de calidad, especialmente si se compara con estándares europeos.

Esta huelga indefinida ha puesto también de manifiesto la falta de reconocimiento pleno del carácter educativo del ciclo 0 – 3 años, que en muchos casos sigue considerándose meramente asistencial. Se minusvalora así una labor fundamental, reduciéndola al cuidado, cuando en realidad se trata de una etapa clave en el desarrollo emocional, cognitivo y social de niños y niñas.

Por ello, sus reivindicaciones son tan relevantes. Desde la implantación de la “pareja educativa” en las aulas hasta la mejora de infraestructuras, recursos y financiación pública. Esta movilización apunta, en definitiva, a la raíz del problema, que este es un modelo ampliamente externalizado, en el que la mayoría de centros públicos está gestionado por empresas privadas, pero bajo condiciones que fija la administración regional.

No estamos únicamente ante una protesta laboral, sino ante un síntoma de un sistema que prioriza la extensión de plazas, a menudo mediante ayudas directas a familias, sin garantizar condiciones dignas para quienes lo sostienen.

Este conflicto no puede desligarse del contexto más amplio de la Educación Pública madrileña. En las últimas semanas, decenas de miles de personas han salido a la calle para denunciar la infrafinanciación, el deterioro de infraestructuras y unas políticas públicas que favorecen a la enseñanza privada y concertada en detrimento de la pública. En este escenario, la etapa 0 – 3 representa el eslabón más débil de una cadena ya tensionada.

La huelga ha hecho visible una realidad inaplazable, y es que la educación de 0 a 3 años es un derecho y un servicio público esencial. Atender sus demandas es imprescindible para garantizar una educación digna desde los primeros años de vida.

Desde nuestro gobierno, hemos apoyado estas movilizaciones y defendemos un modelo de escuelas infantiles públicas, gratuitas y suficientemente financiadas. Capaces de atender con dignidad la diversidad y gestionadas desde lo público, priorizando siempre las necesidades de la infancia.

En el ámbito de nuestras competencias, hemos impulsado mejoras concretas. Un ejemplo de ello es el incremento de más de 100.000 euros destinado el pasado año a revalorizar los salarios en las escuelas infantiles municipales. Asimismo, estamos estudiando la incorporación de otros avances en los pliegos, aunque estas medidas dependen en última instancia de la administración regional.

Seguiremos apostando por lo público e impulsando los cambios necesarios para dignificar una etapa educativa clave. Porque son las educadoras quienes acompañan, cuidan y sostienen la base de la sociedad. Es de justicia reconocer su labor y el sobreesfuerzo que están haciendo para dar visibilidad a la importancia de esta etapa educativa y los problemas que afrontan.