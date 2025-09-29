La Comunidad de Madrid lidera los accidentes de tráfico con peatones fallecidos

La región registra el 31,2% de estas muertes, muy por encima de la media nacional del 20,4%, según un estudio de la Fundación Línea Directa.

Entre 2014 y 2023, se contabilizaron más de 124.000 siniestros con peatones implicados en España. Como resultado, fallecieron cerca de 3.500 personas, lo que supone uno de cada cinco fallecidos en accidentes de tráfico. A continuación, presentamos algunas de las principales conclusiones del estudio “Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)”, elaborado por Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial. Revelan datos preocupantes para la Comunidad de Madrid que -con un 31,2%- es la región con mayor incidencia de peatones fallecidos en accidentes de tráfico.

La directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, subraya: «todos, en algún momento, somos peatones, el colectivo más numeroso en el ámbito de la seguridad vial y también el más vulnerable. Por ello, es esencial que los conductores extremen la prudencia, moderen la velocidad y respeten las normas».

Radiografía nacional de una década de accidentes de tráfico

Comunidades con mayor tasa: Madrid (31,2%), Canarias (26,7%) y Galicia (24,1%).

Madrid (31,2%), Canarias (26,7%) y Galicia (24,1%). Comunidades con menor tasa: Castilla-La Mancha (13,1%) y Extremadura (14,4%).

Castilla-La Mancha (13,1%) y Extremadura (14,4%). Tipo de vía: El 86% de los siniestros ocurren en zona urbana, pero la letalidad es ocho veces mayor en carretera.

Factores de riesgo y perfil del peatón fallecido en accidentes de tráfico

En el 72% de los accidentes de tráfico, el peatón no había cometido ninguna infracción. Sin embargo, un factor preocupante es que el 41% de los fallecidos había consumido alcohol, drogas o psicofármacos. Además, preocupa el «peatón tecnológico», jóvenes de 18 a 25 años que usan el móvil y auriculares, lo que aumenta su riesgo en zonas universitarias o de ocio.

Puntos negros y percepción ciudadana en Madrid

El informe identifica puntos críticos en la región. De hecho, dos de las vías urbanas más peligrosas de España están en Madrid: la calle Alcalá y el Paseo de la Castellana. Asimismo, la A3 (km 10,5-14,0) es el cuarto tramo con más atropellos mortales. Por otra parte, una encuesta revela que el 58% de los peatones madrileños cree que los turismos no respetan los pasos de cebra.

Infracciones peatonales más frecuentes: Cruzar fuera del paso de peatones (16%), caminar por la vía antirreglamentariamente (5%) y no respetar semáforos (4%).



En definitiva, el análisis de una década confirma la alta vulnerabilidad de los peatones en la Comunidad de Madrid, con una tasa de fallecidos líder en España. El informe destaca la concurrencia de factores como las distracciones tecnológicas, la presencia de vías peligrosas y la necesidad de mayor concienciación para reducir estos accidentes de tráfico.