13 personas mueren en las carreteras españolas durante el puente de agosto

Un total de 13 personas han fallecido durante este puente de agosto en 13 siniestros mortales en las carreteras españolas. De los fallecidos, ocho eran usuarios vulnerables (cinco motoristas, un ciclista y dos peatones).

Así lo recoge el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT) relativo a los siniestros mortales ocurridos en vías interurbanas entre las 15 horas del jueves y las 24 horas del domingo.

Además, siete de los siniestros tuvieron lugar en vías convencionales y seis en autopista o autovía. Entre los siniestros hubo siete salidas de la vía, dos colisiones y dos atropellos a peatón.

En concreto, los accidentes ocurrieron en vías de Baeza (Jaén), Dénia (Alicante), San Cristóbal de Cuéllar (Segovia), Picanya (Valencia), Alfaro (La Rioja), Ávila, Alburquerque (Badajoz) Les Llosses y Viladamat (Girona), Carataunas (Granada), Adeje (Santa Cruz de Tenerife) y Velliza (Valladolid).

En el acumulado anual hasta el 17 de agosto se llevan contabilizados 696 fallecidos. Durante el puente de agosto del año pasado, con un día más, fallecieron en las carreteras españolas 15 personas.