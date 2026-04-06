La Comunidad de Madrid aprueba más de 2 millones en ayudas a la discapacidad

Más de 68.000 personas se beneficiaron de estas prestaciones el año pasado

El ejecutivo madrileño ha aprobado esta semana una partida de 2,1 millones de euros en ayudas a la discapacidad. Se trata de una inversión de la que se podrán beneficiar entidades sin ánimo de lucro que trabajen con este colectivo. La medida tiene como objetivo apoyar los servicios de información y orientación, además de impulsar programas que favorezcan la autonomía personal.

Estas ayudas están dirigidas a asociaciones que prestan atención directa a personas con discapacidad, cubriendo gastos de personal especializado como psicólogos, trabajadores sociales o intérpretes de lengua de signos.

El año pasado, estas subvenciones permitieron atender a más de 68.000 personas a través de 130 entidades. Una ayuda que se materializó a través de programas de vida independiente y el acceso a servicios de información. Estas prestaciones se conceden en función de méritos, lo que implica que las asociaciones interesadas deberán presentar sus proyectos una vez se publique la convocatoria oficial.

La medida aprobada por la Comunidad de Madrid se suma una inversión de más de 1 millón de euros destinados a adultos discapacitados no dependientes. El objetivo es sufragar tratamientos de fisioterapia, psicología y terapia ocupacional. Además, contribuyen al mantenimiento de plazas en residencias y centros de día.

Este otro paquete de ayudas, del que el año pasado se beneficiaron más de 500 personas, también está destinado a cubrir sesiones de logopedia, fisioterapia y psicomotricidad para los menores de seis años.