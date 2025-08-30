La Comunidad de Madrid lanza una guía con todas las ayudas y beneficios para personas con discapacidad

El documento recopila deducciones fiscales, incentivos al empleo y un innovador servicio de facilitador judicial

La Comunidad de Madrid ha presentado este 31 de julio de 2025 una guía informativa que reúne todas las prestaciones y beneficios destinados a personas con discapacidad. El documento, elaborado por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, busca mejorar la calidad de vida de este colectivo y facilitar el acceso a medidas de apoyo en ámbitos como la justicia, el empleo y la fiscalidad.

Un servicio pionero en España: el facilitador judicial

Entre las novedades más destacadas figura el servicio de facilitador judicial, único en el país. Este programa cuenta con 150 profesionales acreditados que ofrecen orientación gratuita a personas con discapacidad inmersas en procesos judiciales, garantizando así un acceso más justo y comprensible a la justicia.

Beneficios fiscales para familias y cuidadores

La guía también incluye medidas económicas de gran interés para las familias:

Deducción de 500 euros en el tramo autonómico del IRPF por el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad que convivan en el hogar.

en el tramo autonómico del IRPF por el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad que convivan en el hogar. Ampliación de la deducción por cuidado de hijos al cuidado de personas mayores dependientes o con discapacidad. En este caso, los contribuyentes podrán desgravar el 25% de las cuotas a la Seguridad Social del cuidador , hasta un máximo de 450 euros.

, hasta un máximo de 450 euros. En familias numerosas, el beneficio aumenta al 40% y hasta 600 euros.

Incentivos al empleo inclusivo

En materia laboral, la Comunidad refuerza su compromiso con la inserción laboral de personas con discapacidad mediante ayudas a la contratación:

Hasta 9.500 euros por cada contrato indefinido , dependiendo del grado de discapacidad del trabajador.

, dependiendo del grado de discapacidad del trabajador. Una ayuda extra de 500 euros si la persona contratada es mujer.

si la persona contratada es mujer. Una bonificación adicional de 2.000 euros para autónomos que realicen su primera contratación.

Más apoyos para personas con discapacidad

Además, el documento recuerda otros beneficios vigentes como la reserva de plazas en empresas de más de 50 empleados, la exención de tasas universitarias o las becas específicas para estudiantes con discapacidad que cursan estudios superiores.

Una guía accesible para todos

La publicación puede consultarse de manera gratuita a través de la página web de la Comunidad de Madrid. En ella también se incluyen programas impulsados por entidades sociales y por la Administración General del Estado, con el objetivo de centralizar la información y facilitar los trámites a quienes más lo necesitan.

Con esta iniciativa se espera que las personas con discapacidad puedan acceder a recursos que mejoren su día a día y el de sus familias.