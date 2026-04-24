La cómica Marina Lobo: «En Rivas esperamos generar muchas risas y, a poder ser, ninguna denuncia»

Entrevista de Zarabanda a la cómica Marina Lobo, que viene a Rivas invitada por el Ateneo Republicano

Son rápidos, ácidos y convierten la asfixiante actualidad en material de chiste. Los guionistas y cómicos Marina Lobo, Fernando Moraño y José Cabrera actuarán en Rivas el próximo domingo 26 de abril, a las 13:00 h., con su show Manual de Decadencia, invitados por el Ateneo Republicano de Rivas (ARR). Días antes de que aterricen en la sala ripense, lanzamos unas preguntas a Lobo.

Algunas personas conocerán a esta leonesa, por ser uno de los rostros visibles del programa radiofónico Hora Veintipico, de Cadena Ser, o por sus intervenciones en el espacio ‘A Vivir’. Otras, por sus ‘shorts’ en las redes sociales, porque lo cierto es que su humor funciona bien en todos los formatos. Ahora, además acaba de estrenar con sus compañeros el videopodcast Poco me parece en RTVE Play.

Quien quiera verles en acción, tiene una cita este domingo en la sala Marcos Ana del Centro Cultural García Lorca (Plaza de la Constitución, 3, Rivas).La entrada es libre con aportación voluntaria para los artistas.

¿Qué van a encontrar los y las ripenses que se acerquen a ver Manual de decadencia?

Manual de decadencia es un show de monólogos en el que abordamos la actualidad con humor (y, por qué no decirlo, bastante mala leche). Es nuestro primer show en Rivas así que esperamos generar muchas risas y, a poder ser, ninguna denuncia.

¿Hace falta mucho humor para poder digerir los acontecimientos que vivimos todos los días en la televisión?

Yo creo que sí, lo cierto es que estamos viviendo una realidad tan disparatada protagonizada por sujetos que parecen sacados de una serie de ficción (Donald Trump, Milei…) que someterte a la información pura y dura puede hacerte colapsar y creo que a veces el absurdo se entiende mejor explicándolo de forma absurda.

¿Qué personaje de la actualidad nacional os ha dado más material cómico para vuestros shows?

De la actualidad nacional, si hablamos de política, Ayuso es lo más cercano a Trump que podríamos tener o Abascal, pero también hay otro tipo de personajes que de repente salpican las noticias aunque no sean desde la política, que nos dan mucho juego, como Andy y Lucas, Juan del Val o esta semana Carlos Baute.

Ya actuastéis en el Ateneo de Vallekas y ahora venís invitados a Rivas invitados por el Ateneo, ¿por qué habéis decidido apostar por este tipo de espacios?

Lo cierto es que el Ateneo de Vallekas ya lo conocíamos, tanto de actuar allí como de haber acudido a otros eventos y son espacios en los que nos sentimos cómodos y que nos gustan tanto como para ir de público como para actuar. Siempre que vamos al Ateneo conocemos a gente interesante y pasamos un muy buen rato más allá del evento de turno, así que esperamos que en Rivas sea igual, que seguro que sí.

Sois tres cómicos que han sido muy atacados por la ultraderecha, especialmente, por vuestro trabajo en el programa Hora Veintipico, ¿por qué creéis que tres guionistas sois objetivo de tanta violencia política?

Bueno, lo cierto es que en Hora Veintipico la figura de guionista era bastante inusual porque, aparte de guionistas, los tres somos cómicos y también aparecíamos en el programa, nos mojamos públicamente y en redes sociales, así que estaba claro que tarde o temprano íbamos a ser objetivo de los grupos de ultraderecha.

De todas formas, no creo que sea algo personal, creo que es una violencia organizada que se está ejerciendo desde los grupos de extrema derecha para acallar a cualquiera que defienda ideas progresistas y antes de nosotros fueron a por otros y después de nosotros les tocará a los siguientes.

¿Creéis que muchos cómicos y cómicas se lo piensan cuando ven que hacer humor político tiene un corte personal tan alto?

Indudablemente. Es mucho más cómodo no hacerlo (y ojo, a mí también me gusta hacer humor que no tenga que ver con la política de vez en cuando, tengo bloques hablando de mi perro, de citas o de historia), pero yo veo una noticia jugosa de actualidad y no lo puedo evitar, es algo que me sale solo.