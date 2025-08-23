La cantante Aitana y el futbolista Kylian Mbappé son los jefes soñados por los niños y niñas madrileños, y el apagón, la noticia del año

Ellas valoran disponer de más tiempo en el futuro, aunque eso conlleve un menor salario, al contrario que ellos.

Un agosto más, y ya van diecinueve, el Grupo Adecco ha querido preguntar a los niños y niñas madrileños por su visión del mercado laboral. Entre las preguntas, les inquirieron cuál sería su profesión ideal, el jefe/a soñado, sus planes para la jubilación, qué piensan de las tendencias en recursos humanos de cada momento… Un termómetro laboral tan efectivo o más que cualquier indicador oficial sobre la situación de nuestro mercado de trabajo.

En esta edición especial, la inteligencia artificial generativa y los robots son también protagonistas indiscutibles de la XIX Encuesta Adecco. Con el título «Qué quieres ser de mayor», el Grupo Adecco quiere dar voz un año más a los más jóvenes. La encuesta se hizo a más de 1.900 niños y niñas encuestados en toda España de entre 4 y 16 años. En concreto, tuvo lugar entre el 1 de mayo y el 1 de julio de 2025. Entre la muestra, 236 de ellos eran madrileños, lo que permitió conocer su opinión sobre la situación de nuestro mercado de trabajo y sobre nuestra actualidad.

Ellas profesoras y futbolistas, ellos futbolistas y policías

Pocas son las novedades que encontramos al preguntarles a los más pequeños de la casa qué quieren ser el día de mañana. Los chicos y chicas mantienen algunas marcadas diferencias entre ellos. Sin embargo, siguen queriendo desempeñar las mismas profesiones que los jóvenes a los que se encuestaba el año pasado.

En general, existen grandes diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, ellas prefieren profesiones vinculadas a la educación y la medicina. Estas son las elegidas por casi 4 de cada 10 consultadas. Les siguen las profesiones relacionadas con el mundo del deporte, con el 14,3% de las respuestas, y con el animal (12,5%).

En cambio, la mayoría de ellos (29,3%) apostaría por tener una profesión vinculada al deporte. Les siguen aquellos que prefieren alguna relacionada con las fuerzas del orden (16,6%). Además, el 13,8% querría tener las llamadas profesiones STEM.

Veterinaria y Youtuber también reciben muchas respuestas entre ellas y ellos, respectivamente.

Bajando al detalle de profesiones concretas, el panorama de qué le gustaría ser a los niños y niñas madrileños cuando sean mayores queda como vemos a continuación:

De nuevo, y como ha sucedido casi invariablemente en todos los años de encuesta, las chicas siguen queriendo ser profesoras. Es la respuesta del 21,2% de las encuestadas. Tras ella, las profesiones preferidas por las niñas son futbolista (17,7%) y veterinaria con el 12,6% de los votos. Le sigue doctora con el 7,3% y psicóloga, que con su 6,1% cierra el top 5 este año. Completan las primeras posiciones profesiones como cantante, peluquera y arquitecta.

Por su parte, los chicos madrileños quieren ser futbolistas, así lo manifiesta el 23%. Le sigue la profesión de policía, con el 16,1%, youtuber (14,3%), informático (13,8%) y bombero, con el 10,2% de los votos. Ingeniero, cocinero, abogado, jugador de baloncesto o astronauta completan el top 10.

Además de estas profesiones, hemos podido ver que hay otras más anecdóticas que gustan a los adolescentes y niños/as como ser político honrado o activista contra el cambio climático.

Aitana y Kylian Mbappé, los jefes soñados

Si tuviesen que elegir ya quién sería ese jefe o jefa ideal con el que trabajar en el futuro, también responden. Y, de nuevo, hay notables diferencias entre los miembros de cada sexo. Por ejemplo, ellos se decantan invariablemente por líderes que provengan del ámbito deportivo (44,7%), seguidos de personas de su familia (16,4%) o eligen un líder procedente de la TV (12,4%).

Ellas, en cambio, prefieren como superior a alguien que provenga del mundo de la música por quien sientan admiración (29,4%), a alguien de su familia (19,6%) o a líderes que provengan del ámbito deportivo (9,7%).

Centrándonos en las figuras concretas, estos son los jefes y jefas que los chicos y chicas madrileños preferirían tener el día de mañana:

Futbolistas como Kylian Mbappé está entre los jefes soñados, pero la cantante Aitana es la preferencia de las niñas

Ellas prefieren como jefa a la cantante Aitana, elegida así por el 20,8% de las chicas consultadas en la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, quieren trabajar para la astronauta Sara García (13,5%) y tras ella prefieren trabajar a las órdenes de su madre (8,3%), la cómica Lalachus (6,7%) y a las de la cantante Lola índigo (con el 4,7% de los votos). Otra jefa deseada es la futbolista Aitana Bonmatí (3,6%) o una amiga (2,9%).

Para ellos, el líder ideal bajo cuyas órdenes trabajarían en el futuro es el futbolista Kylian Mbappé (22,8%). Tras él valoran la opción de tener como jefe al tenista Carlos Alcaraz (18,9%) o a su propio padre (12,3%). A continuación, los niños madrileños preferirían ponerse a las órdenes del streamer Ibai Llanos elegido por el 11,8% de ellos y a las de un amigo (10,1%).

Fuera de esta lista de los jefes y jefas más votados han aparecido otros líderes de muchos ámbitos. Por ejemplo, el presentador David Broncano, Florentino Pérez o el astronauta Pablo Álvarez.

El apagón, la noticia del año

Y de personalidades de actualidad se ha pasado a preguntar a los más pequeños y pequeñas por las noticias del año. ¿Cuál ha sido la noticia más importante de 2025 para los niños y niñas en la Comunidad de Madrid?

Para el 19,8% de los participantes en la encuesta (independientemente del sexo) el apagón generalizado que vivió nuestro país hace unos meses es la noticia más importante de los últimos tiempos.

Para el 17,4% de los más jóvenes la muerte del papa Francisco ha sido la segunda noticia más importante del año. También las consecuencias de las inundaciones provocadas por la Dana que afectó a Valencia y Albacete (15,7%).

Las decisiones del presidente norteamericano Donald Trump en relación a los aranceles económicos y su relación con Putin o con Elon Musk (9,7%), la crispación política (6,9%) o la guerra en Gaza (6,1%) han tenido también cabida.

Las noticias de índole personal como bodas y comuniones, Modric se va del Madrid o la retirada de Nadal han sido algunos de los momentos recordados por los pequeños.

El futuro del empleo ya está aquí

También se les ha preguntado a los jóvenes madrileños por la posibilidad de emprender en el futuro. Un 59,2% de los niños sí querría montar su propio negocio en unos años, mientras que un 61,7% de las niñas se decantaría por esta opción.

Por tipo de empresas, ellas quieren abrir negocios de moda y belleza (22,6%). O bien empresas de mascotas, así elegido por el 17,5%, relacionadas con el ámbito sanitario (13,9%) o de gastronomía (9,2%).

Ellos se decantan en cambio por empresas vinculadas con el mundo deportivo (26,3% crearía una tienda de deportes, escuela de fútbol, tienda de camisetas de la NBA…). También responden relacionadas con el ámbito animal (13,4%, como por ejemplo una clínica veterinaria) o por negocios relacionados con el juego (10,2%, como por ejemplo un videojuego para la PS5). Finalmente, aparecen las empresas relacionadas con el mundo del motor (7,7%, como un concesionario de coches deportivos).

No han faltado negocios más originales como una agencia de influencers o un negocio de aviones.

La mitad de los niños está dispuesta a trabajar con robots y ha usado ChatGPT

En esta edición la tecnología y los robots vuelven a tener un peso muy marcado en la encuesta. Preguntados sobre la posibilidad de trabajar con ellos en el futuro, el 56,2% de los niños estaría encantado de tener como compañeros de trabajo a alguno. Por su parte, un 49,3% de las niñas elegiría esta opción.

Argumentos a favor y en contra hay de sobra: «no, no me fío de las máquinas», «no, porque son peligrosos», «sí, porque así yo trabajo menos» o «sí, pero que no sean jefes, sólo compañeros».

En el mismo sentido, se ha preguntado a los chicos y chicas si conocen y han usado ya inteligencias artificiales generativas como ChatGPT. De este modo, 5 de cada 10 reconocen haber usado ya estas herramientas. Entre los que ya han probado la IA generativa, el 55,9% lo ha hecho para temas relacionados con sus estudios. Mientras que el 36,8% la emplea para consultarle dudas personales, y el 7,3% la usa para jugar.

Los niños prefieren más salario, las niñas… más tiempo

Si los más jóvenes se viesen el día de mañana en la disyuntiva de elegir entre mayor salario o mayor tiempo libre, las diferencias son notables una vez más. Ellas valoran disponer de más tiempo en el futuro, aunque eso conlleve un menor salario (71,4%). Mientras que ellos prefieren ganar más, aunque les suponga menos tiempo para ellos (70,8%). También hay una pequeña parte que cree que lo ideal sería un equilibrio entre ambas opciones. Y el resto aún no sabe qué preferiría porque dependería del trabajo o de si tiene familia.

También se ha preguntado a los niños y niñas madrileños por cómo querrían que fuera su carrera profesional: si tener el mismo trabajo siempre o ir cambiando de puestos, sectores y hasta de profesiones. Y las opciones están igualadas: el 51,2% de las chicas no quiere trabajar en la misma empresa ni en el mismo tipo de trabajo (frente al 46,2% que sí y el 2,6% que le da igual). En el caso de los niños, la proporción es prácticamente la misma: 51,6%. Mientras que el 38,3% prefiere trabajar en la misma empresa y el mismo tipo de trabajo.

Los jóvenes hablan de las habilidades para acceder a un empleo

Pero antes de acceder a esas carreras, los chicos y chicas tendrán que demostrar que saben cómo buscar trabajo y reunir las condiciones necesarias para ser contratado. Por ello, a la pregunta «Qué tres cosas te parecen más importantes para encontrar trabajo», los jóvenes madrileños han dado su opinión.

En primer lugar, es muy importante tener buena actitud (25,3%). Por buena actitud, entienden que es fundamental que un buen empleado/a se porte bien, se esfuerce, esté atento, sea trabajador/a, le ponga ganas a sus funciones, no discuta, no chille, tenga interés por aprender, escuche con atención, que no vaguee o esté comprometido con su trabajo.

Tras ello destaca contar con una sólida formación (19,6%). Entendida como estudiar mucho, sacar buenas notas, irse a estudiar fuera de España para aprender más, hacer prácticas para probar lo aprendido y tener experiencia o directamente tener una carrera universitaria.

Después consideran importante contar con ciertos rasgos personales (13,8%). Aquí incluyen ser amable, buena persona, educado/a, leal, responsable, ser simpático/a, ordenado, ser humilde, ser respetuoso y también, ser paciente.

Y un 12% tener buenas habilidades y competencias: inteligencia, creatividad, dotes de comunicación, empatía, saber escuchar, capacidad de adaptación o saber explicar cuentos (para una futura profesora) son algunas de las citadas, además de «saber usar el ordenador» (las habilidades tecnológicas están muy presentes en este año).

El compañerismo (7,6%) y saber idiomas (6,5%) también son importantes para los chicos y chicas de nuestra región.

Otras «cosas» que los jóvenes creen que son importantes para encontrar trabajo es no hablar mucho y hacerle la pelota al jefe.

Jubilación… planes para el retiro dorado

¿A qué edad creen los jóvenes madrileños que podrán jubilarse? Las niñas y niños manifiestan que se jubilarán en algún año entre la década de sus 60 y 69 años (30,8%). Y la segunda franja de edad más deseada para retirarse es la década de los 50 a los 59 años (12,4%). Por lo que casi la mitad de los jóvenes en la Comunidad de Madrid cree que podrá jubilarse entre los 50 y los 69 años. Sin embargo, un 12,2% considera que no se jubilará nunca.

Otros consideran que se retirarán «cuando me diga mi madre» o «cuando ya no disfrute de lo que hago».

Y ¿cuáles son sus planes ideales cuando llegue esa jubilación? Este año hay más diferencias entre sexos que otros años en los que han tenido objetivos más igualados.

Las chicas priorizan este año dedicarle más tiempo a estar con la familia (30,3%). En segundo lugar, quedan este año los planes para viajar (21,6%). Ocupa la tercera posición este año montar una ONG cuando las jóvenes dispongan de tiempo de retiro (13,6%) así como en la cuarta quedan practicar sus hobbies (5,2%). También ven atractivo divertirse (4,8%).

Los chicos madrileños eligen como primera opción aprovechar la jubilación para viajar (31,8%), otros optan por divertirse (14,2%) o seguir trabajando (10,1%). Pero tras esto, la mejor perspectiva de futuro es estar con la familia (7,1%) y practicar sus hobbies (4,9%).

Irse a vivir al pueblo, escribir un libro o dar charlas a los jóvenes para que aprendan cosas de la vida son otras de las opciones que barajan los niños y niñas para la edad de oro.

