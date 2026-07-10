La Cámara de Cuentas reconoce la ZBE de Rivas

El órgano de fiscalización madrileño le da un “tratamiento individualizado” al carecer de proyecto.

La Cámara de Cuentas de Madrid considera que Rivas Vaciamadrid sí dispone de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aunque “no tiene aprobado proyecto de ZBE ni ordenanza que regule la misma”.

Esta es la primera conclusión respecto a Rivas en la fiscalización del establecimiento de zonas de bajas emisiones en los municipios de la Comunidad de Madrid (2022-2024).

La Cámara de Cuentas considera como norma que regula la ZBE de Rivas el Decreto de Alcaldía 1283/2021 sobre “señalización del tráfico en zonas de bajas emisiones en entornos escolares”. Este decreto, firmado en agosto de 2021, es anterior al Real Decreto de 2022 que regula cómo tienen que desarrollarse las ZBE. Dicho Decreto no se encuentra disponible en la web municipal ni se publicó en el BOCM tras su aprobación. El informe de fiscalización indica que el decreto 1283/2021 “establece veinte zonas, divididas en tres tipos, con distintas restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos en las calles adyacentes a los centros escolares”.

Según la web municipal, los tres tipos son:

Acceso prohibido durante el horario indicado en 4 colegios (José Hierro, Jarama, Hans Christian Andersen y Santa Mónica).

Acceso prohibido y estacionamiento restringido en el horario indicado en 4 colegios (José Iturzaeta, Victoria Kent, Luyfe y Dulce Chacón)

Zonas peatonalizados en algunas vías de 5 colegios (Las Cigüeñas, Mario Benedetti, María Isabel Zulueta, Dulce Chacón y El Olivar)

La asociación Rivas Respira solicitó al Ayuntamiento de Rivas a finales de 2023 «legislar Zonas de Bajas Emisiones más allá de los entornos escolares».

El órgano de fiscalización indica que a la ZBE de Rivas en el informe “se ha optado por darle un tratamiento individualizado al no poder contar con respuestas coherentes ante la falta del proyecto previo”.

10 municipios con ZBE

El informe recoge que 10 municipios tienen una ZBE vigente a 31 de marzo de 2025: Alcalá de Henares, Alcobendas, Boadilla del Monte, Fuenlabrada, Las Rozas de Madrid, Madrid, Majadahonda, Rivas Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos. La definición que ofrece la Cámara de Cuentas a una ZBE es “aquella en la que se ha adoptado un acuerdo de establecimiento con su delimitación y se ha publicado íntegramente el texto definitivo de la norma que la regula”.

Excepto en el caso de Rivas, como ya se ha explicado, todos los municipios regularon sus ZBE a través de ordenanzas municipales. De las 8 ordenanzas municipales en vigor, en tres se han presentado impugnaciones judiciales. Se trata de Boadilla del Monte, Fuenlabrada y Madrid. En los dos primeros casos, aún no hay resolución, aunque en Fuenlabrada se rechazaron las cautelares solicitadas por la parte denunciante. En el caso de Madrid, en 2026 se aprobó una nueva ordenanza subsanando los defectos indicados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Diferentes modelos de ZBE

A la hora de conocer las características de las ZBE en Madrid, la Cámara de Cuentas ha analizado diversas características de las mismas.

Respecto al tamaño, en 4 ciudades la ZBE supera el kilómetro cuadrado. Madrid tiene la ZBE más extensa, además de dos zonas específicas de especial protección, que suman 606 km². También destacan Las Rozas (26 km²), Alcobendas (1,8 km²) y Fuenlabrada (1,1 km²). Las tres ZBE con menor extensión son las de Rivas (0,06 km²), Torrejón de Ardoz (0,0487 km²) y Tres Cantos (0,00973 km²).

Otro aspecto analizado son los controles que se realizan en las ZBE:

Distintivos ambientales de la DGT

Sistema de tratamiento de las imágenes de las matrículas

Integración en la plataforma de intercambio de información con el registro de vehículos de la DGT

Registro de vehículos municipales

Estacionamiento regulado.

Alcalá de Henares, Alcobendas y Madrid son las 3 ciudades que dicen aplicar estos 5 controles. En el caso de Rivas, actualmente se estaría aplicando el tratamiento de las imágenes de las matrículas y el estacionamiento regulado. Rivas no tiene previsto incorporar el tipo de distintivo ambiental (la etiqueta del vehículo) a su ZBE.

Los proyectos de las ZBE de las ciudades madrileñas recogen como objetivo el cambio de modo de transporte. Así, la Cámara de Cuentas ha recogido información sobre si se ha creado infraestructura para peatones o carriles bici. Sin embargo, al carecer la ZBE de Rivas de proyecto no se ha definido ese cambio modal.

Otra información recogida en la fiscalización han sido los incentivos económicos. En concreto, se ha preguntado por el fomento del transporte público y la existencia de incentivos fiscales o subvenciones para la compra de vehículos eléctricos o híbridos. El informe recoge que Rivas, junto a Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Madrid, aplican ambos tipos de incentivos.

Diferentes resultados

Respecto a la evaluación de las ZBE respecto a un mayor número de usuarios en el transporte público, únicamente Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Madrid han dispuesto de datos para su análisis. En los 3 municipios aumentó el uso de medios de transporte colectivos. El Ayuntamiento de Madrid es el único que dispone de datos para analizar el incremento de uso del carril bici a raíz del establecimiento de la ZBE.

Por último, se evalúan los datos acerca de la compra de vehículos eléctricos o híbridos a raíz del establecimiento de la ZBE. Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Rivas disponen de datos a partir de los padrones fiscales municipales. Madrid, por su parte, utiliza la lectura de matrículas para conocer el parque circulante real.

Sanciones

De 5 municipios se conocen las sanciones impuestas. La ZBE de Madrid comenzó a sancionar en el año 2021. Alcalá de Henares y Rivas en 2024, aunque el informe recoge como 7 de octubre de 2021 como fecha de inicio de sanción en Rivas. En Boadilla y Fuenlabrada las sanciones comenzaron en 2025.

La ZBE de Madrid ha impuesto más de un millón de multas desde 2022. En 2024, último año entero conocido en el informe, el importe de las sanciones ascendió a los 67 millones de euros, de los que se recaudaron 33 millones de euros.

En Rivas se han emitido 18.047 sanciones desde el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025. El periodo de evaluación coincide con el primer año natural. Las ZBE de Rivas se mantienen activas durante los días lectivos. Tomando los 200 días lectivos del periodo analizado, se obtiene una media de 90,2 multas diarias con un importe total de 3.549.800 € El importe medio de la multa es de 196,69 €, aunque no se ha recaudado la totalidad, sino el 31 %.

Alcalá de Henares ha impuesto 4.719 sanciones y Fuenlabrada 680.

Dadas las diferentes fechas de entrada en vigor y que el informe sólo recoge sanciones hasta el 31 de marzo de 2025 no se pueden establecer comparaciones entre municipios.

Evaluación de cumplimiento de objetivos de implantación ZBE en cuanto a cambio modal (2/2) Procedimiento sancionador por incumplimiento de restricciones ZBE

9 municipios sin ZBE

Al contrario, hasta en 9 municipios obligados no se ha establecido aún una ZBE: Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada, Leganés, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes.

La vecina Arganda del Rey es la única ciudad en la que aún no se ha iniciado la definición de esta herramienta de mejora del aire.

En el caso de Alcorcón, Móstoles, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes está en fase de elaboración el proyecto. Por último, en Aranjuez, Coslada, Leganés y Pinto el proyecto está preparado para información pública.

Además, cinco ayuntamientos no facilitaron la información solicitada por la Cámara de Cuentas, «lo que impidió evaluar su situación», denuncia el organismo público. sE trata de Collado Villalba, Colmenar Viejo, Getafe, Parla y Valdemoro.

Antecedentes normativos

La Ley del cambio climático y transición energética, Ley 7/2021, se aprobó en mayo de 2021. Esta norma establecía que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes debían establecer zonas de bajas emisiones en su territorio. Esta ley definía las ZBE como aquellas en que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente. Sin embargo, no sería hasta diciembre del año siguiente cuando se aprobara el Real Decreto que regula estas ZBE.

Rivas estableció sus ZBE escolares en el espacio de tiempo entre ambas normas. El Real Decreto indicaba que los ayuntamientos que, como Rivas, hubieran establecido ZBE previamente tenían 18 de meses para su adaptación. Entonces, el plazo para tener una ZBE conforme a la normativa actual finalizaba en julio de 2024. Ahora, la Cámara de Cuentas indica que Rivas debe proceder a la aprobación de una ordenanza.