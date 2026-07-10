Mundial de Fútbol: NNGG de Rivas pide una pantalla gigante para ver a España

La organización juvenil del PP reclama al Ayuntamiento un espacio público para seguir el Mundial desde el partido ante Bélgica

Nuevas Generaciones del Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid ha solicitado al Ayuntamiento la instalación de una pantalla gigante para que los vecinos puedan seguir de forma conjunta los partidos de la Selección Española durante el Mundial de Fútbol, comenzando por el encuentro frente a Bélgica previsto para hoy viernes. La petición, registrada formalmente ayer, plantea habilitar un espacio público donde familias, jóvenes y aficionados puedan reunirse para animar al combinado nacional.

La organización juvenil del PP sostiene que este tipo de iniciativas ya se han puesto en marcha en otros municipios, como Madrid o Las Rozas, y considera que contribuirían a fomentar la convivencia y dinamizar las plazas de la ciudad durante uno de los principales acontecimientos deportivos del año.

NNGG critica la decisión del Gobierno municipal

Junto a la propuesta, Nuevas Generaciones ha aprovechado para cuestionar la decisión del Gobierno municipal de no impulsar una iniciativa de este tipo. El presidente de la organización, Jesús Martínez Caballero, ha asegurado que el Ayuntamiento sí ha destinado recientemente recursos económicos a otros eventos y ha reclamado que también se apoyen actividades relacionadas con el deporte.

«Nos parece una cuestión de prioridades. Hay recursos para actividades de marcado carácter ideológico, pero no para una iniciativa abierta a todos los vecinos, independientemente de cuál sea su forma de pensar o a quién voten«, afirma Martínez Caballero en la nota remitida a los medios.

El Mundial de Fútbol como espacio de encuentro

Desde Nuevas Generaciones defienden que el seguimiento colectivo del Mundial de Fútbol puede convertirse en un punto de encuentro entre generaciones y contribuir a reforzar la vida en el espacio público.

En esa línea, la secretaria general de la organización en Rivas, Alejandra Luna, sostiene que «Los jóvenes vivimos estos eventos con una ilusión especial. Son momentos que compartimos con amigos y familiares y que terminan formando parte de nuestros mejores recuerdos. Todos recordamos las grandes noches de la Selección y creemos que Rivas también merece vivirlas unida«.

Piden al Ayuntamiento que reconsidere la propuesta

La organización juvenil considera que el Ayuntamiento todavía está a tiempo de habilitar un espacio para que los vecinos puedan seguir los partidos de España durante el torneo, una medida que, a su juicio, favorecería la participación ciudadana y el ambiente en las calles durante las citas deportivas.

En la misma nota, Martínez Caballero también reivindica el apoyo a la Selección Española como un elemento de unión entre los vecinos y concluye solicitando al Ejecutivo municipal que reconsidere su postura y permita la instalación de una pantalla gigante para los próximos encuentros del combinado nacional.