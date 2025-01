ZBE: Conoce las normas en 2025

Únicamente se encuentran en vigor en la Comunidad de Madrid las ZBE de diez ciudades.

Según la ley de Cambio Climático y Transición Energética, en 2023 tendrían que haberse puesto en marcha en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes zonas de bajas emisiones (ZBE). Según la ley, una ZBE limita el acceso, circulación y estacionamiento en función a la “clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones”.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó en 2023 un mapa que recogía la situación de la implantación de las ZBE en las ciudades obligadas. Aunque con información incompleta en algunos casos, muestra el desmesurado grado de incumplimiento de la norma, aunque se encuentra sin actualizar.

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, se manifestó sobre la falta de implantación de las Zonas de Bajas Emisiones y propuso un régimen sancionador, según recoge Servimedia. “Hay que usar el palo con los que dan pasos hacia atrás”, defendió Puente, quien lamentó que lo que ha ocurrido en algunas ciudades españolas con los gobiernos del PP y Vox “es algo que no se está haciendo en el resto de Europa”.

24 municipios obligados

La Comunidad de Madrid indica que 24 municipios están obligados a establecer ZBE.

De los 24 municipios, sólo diez tienen activas ZBE: Madrid, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Fuenlabrada, Boadilla del Monte, Getafe, Tres Cartos, Parla, Alcobendas y Las Rozas.

Otras 11 ciudades se encuentran en trámite o sin medidas activas en 2025. Se trata de Alcalá de Henares, Leganés, Alcorcón, Rivas-Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón, Collado-Villalba, Pinto, Coslada, Colmenar Viejo y Majadahonda. Por otro lado, Valdemoro, Aranjuez y Arganda del Rey han manifiestado su negativa a comenzar con su implantación. Ante estas negativas, la Delegación del Gobierno en Madrid aprovechó la Semana Europea de la Movilidad para remitir cartas a estos Ayuntamientos reclamándoles que pongan en funcionamiento las ZBE, informa Servimedia.

A continuación se indican las normas que estarán en vigor a partir de 1 de enero de 2025 en las distintas ciudades madrileñas. El Ayuntamiento de Madrid, al igual que otras ciudades, está introduciendo las restricciones en distintas fases. Este es un resumen de las normas implantadas actualmente, dirigidas hacia la población general. Es decir, no es incluyen las especificaciones hacia profesionales o personas residentes, por ejemplo.

Madrid

El Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena como alcaldesa, fue una ciudad pionera en España en la implantación de limitaciones al tráfico. A partir del 1 de enero de 2025, todo el término municipal será ZBE. Además, el Ayuntamiento ha establecido dos ZBE de Especial Protección en Plaza Elíptica (con una superficie de 0,64 km²) y Distrito Centro (4.55 km²).

A partir del 1 de enero de 2025 sólo podrán acceder y circular por la ZBE los vehículos que dispongan de etiqueta (Cero, Eco, C o B), aunque las personas empadronadas podrán acceder según las condiciones indicadas por el Ayuntamiento. Sin embargo, el Ayuntamiento ha anunciado un periodo de aviso de un año para la restricción de acceso a los vehículos A.

En resumen, los vehículos con etiqueta medioambiental de la DGT sólo tendrán limitaciones de acceso en la ZBE de Especial Protección.

En estas zonas, las restricciones avanzan según la etiqueta. Los coches con etiqueta Cero no tienen restricciones de acceso o de aparcamiento. Los vehículos con etiqueta Eco pueden acceder a las zonas especialmente protegido aunque el estacionamiento en superficie está limitado a dos horas. Por último, en el caso de los vehículos con etiqueta B o C podrán acceder a estas zonas si es estaciona en un aparcamiento.

ZBEDEP Centro

Torrejón de Ardoz

La ordenanza entró en vigor este año, el 1 de enero de 2023. La norma tiene como objetivo “mejorar la calidad del aire de la ciudad y reducir las emisiones contaminantes derivadas del tráfico rodado de los vehículos a motor más contaminantes con el objetivo de proteger la salud humana y animal frente a las causas de mortalidad y morbilidad que provoca y agrava la contaminación ambiental urbana”.

Establece una única ZBE con una superficie de 0.49 km². En esta zona tienen prohibido el acceso los vehículos que no disponga tarjeta medioambiental con la excepciones recogidas en la ordenanza. Estas excepciones permiten acceder a cualquier vehículo a la zona, independientemente de las emisiones del mismo, si se aparca dentro de un aparcamiento público, por ejemplo.

Hasta 2028 no entrará la siguiente fase de implantación de la ZBE en Torrejón de Ardoz. Entonces, se podrá ampliar la zona geográfica ampliada o aumentar las limitaciones de acceso. Sin embargo, no está definido aún.

ZBE Torrejón de Ardoz

Móstoles

Móstoles aprobó su ordenanza en 2024. La ZBE se crea sobre la ya existente Área 20, con restricciones de tráfico desde 2013. En concreto su ZBE queda delimitada por el anillo interior que forman las vías calle del Cristo, calle Juan XXIII, calle Reyes Católicos, calle Independencia, calle Ricardo Medem y calle Andrés Torrejón. El acceso a esta zona se encuentra prohibido para los vehículos sin etiqueta. Es decir, se puede acceder con cualquiera de las etiquetas: 0 Emisiones, Eco, B y C. Además, podrán acceder los vehículos destinados al traslado de personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

ZBE Móstoles

Fuenlabrada

La ZBE emisiones entró en vigor en julio de este año y, tras 6 meses de avisos informativos, el próximo 12 de enero comenzará a multarse su incumplimientos. Compone la ZBE el perímetro interior continuo comprendido entre las calles Grecia, Luis Sauquillo, Extremadura, Fuente, Aldehuela, Olivar, Francisco Javier Sauquillo, Leganés, Málaga y la zona de afección de la vía férrea comprendida entre las calles Grecia y Málaga, con una superficie aproximada de 1,1 km2. Al igual que en la ZBE, se permite el acceso a esta zona limitada a lo vehículos con etiqueta. Además, hay excepciones para el acceso a plazas de aparcamiento en garajes privados y aparcamientos disuasorios o personas que acudan a adquirir bienes o servicios. «Es decir», indica el Ayuntamiento de Fuenlabrada, «cualquier vehículo que tenga origen o destino en el interior de la ZBE».

ZBE Fuenlabrada

Boadilla del Monte

La ZBE de Boadilla del Monte entró el vigor el 19 de septiembre de 2024 y aún se encuentra en el periodo de 6 meses en el que no sancionará. La ZBE «se limitará al casco histórico», informa el Ayuntamiento y limita el acceso a vehículos de no residentes con etiqueta B,C, Eco y Cero. El acceso a centros educativos o de proveedores de incluye dentro de las excepciones.

La ZBE está comprendida entre la calle Pedro González, la carretera de Majadahonda, el paseo de Madrid, la avenida de España y la calle de los Mártires. Las calles incluidas son: Camino de San Sebastián, Joaquín Ramos, Radio Peninsular, Juan Carlos I, Convento, Buenavista, Álamo, Nueva, Juan García Serrano, Sevilla, Santa Teresa, calle del Carmen, Fragua, Enrique Calabia, San Cristóbal, García Noblejas, Arco, calle de la Vega, San Babilés, Barranco amarillo, ronda de San Babilés, plaza de la Cruz y avenida de Adolfo Suárez.

ZBE Boadilla del Monte

Getafe

La ZBE comprende un kilómetro cuadrado aproximadamente. La implantación de la ZBE, que se extiende hasta el año 2030, diferencia entre vehículos empadronados y no empadronados en la ciudad. En el caso de los vehículos no domiciliados en esta ciudad del sur de Madrid en 2025, está permitido el acceso de vehículos C, ECO y 0. Los vehículos B sólo podrán acceder si se dirigen a u parking. No permitido acceso a vehículos sin etiquetas. El Ayuntamiento ha publicado el calendario de aplicación.

ZBE Getafe

Tres Cantos

La ciudad de Tres Cantos ha establecido dos ZBE diferentes. En ambas se prohíbe el acceso a vehículos sin etiqueta a excepción de los destinados al transporte de Personas con Movilidad Reducida. También se exceptúan los dedicados al transporte de personas a las que se han diagnosticado enfermedades que requieren realizar tratamientos médicos de forma periódica en centros sanitarios situados próximos o dentro de las ZBE. La prohibición a vehículos de transporte de personas está en vigor ininterrumpidamente, pero el transporte de mercancías sólo tiene prohibido acceder de 8 a 16 horas entre diario, de 8 a 12 y de 15 a 00 los sábados y los domingos enteros.

ZBE 1 “Avenida de Colmenar Viejo”, cuyo ámbito de restricción a vehículos más

contaminantes afecta, estrictamente, a la vía que da su nombre (Avenida de

Colmenar Viejo), comprendido en los siguientes tramos:

o Tramo 1. Avenida de los Encuartes – Avenida del Parque.

o Tramo 2. Avenida del Parque – C/ de la Maliciosa y C/de la Iglesia.

o Tramo 3. C/ de la Maliciosa y C/de la Iglesia – Glorieta del Manzanares.

o Tramo 4. Glorieta del Manzanares – Avenida de los Artesanos.

contaminantes afecta, estrictamente, a la vía que da su nombre (Avenida de Colmenar Viejo), comprendido en los siguientes tramos: o Tramo 1. Avenida de los Encuartes – Avenida del Parque. o Tramo 2. Avenida del Parque – C/ de la Maliciosa y C/de la Iglesia. o Tramo 3. C/ de la Maliciosa y C/de la Iglesia – Glorieta del Manzanares. o Tramo 4. Glorieta del Manzanares – Avenida de los Artesanos. ZBE 2 “Avenida de Viñuelas”: cuyo ámbito de restricción a vehículos más

contaminantes afecta, estrictamente, a la vía que da su nombre (Avenida de

Viñuelas), comprendido en los siguientes tramos:

o Tramo 1. Avenida del Parque – C/ del Bodonal y C/ del Bolillero.

o Tramo 2. C/ del Bodonal y C/ del Bolillero – C/ del Tagarral y C/ del Vado.

o Tramo 3. C/ del Tagarral y C/ del Vado – Avenida de los Artesanos.

ZBE Tres Cantos

Parla

A partir del 1 de enero de 2025 se prohibe a los vehículos no residentes sin etiqueta acceder y aparcar en la ZBE y la a zona de Aparcamiento de Prioridad Residencia (ARP,) con las amplias excepciones que recoge la normativa. Las excepciones se dividen entre las que no requieren autorización del Ayuntamiento, como en el caso de las personas con movilidad reducida o el transporte pública, y las que si requieren de autorización, como el acceso a hoteles.

La ZBE tiene un área de 3,55 km2. Comprende el espacio interior limitado por las vías: avenida de las Lagunas, carretera de circunvalación M-408, calle Prolongación Cuenca, calle Julio Romero de Torres, calle Picasso, avenida de las Comunidades de Europa, avenida de América, avenida del Leguario, calle de

Toledo, calle María Zambrano, calle de la Ermita, avenida de Ronda y de nuevo avenida de las Lagunas, cerrando el área.

En la zona APR para las personas no residentes se limita a una duración máxima de dos horas dentro del horario laborable, que varía según el mes.

ZBE Parla

Alcobendas

En 2025 entrará en funcionmiento lo que el Ayuntamiento de Alcobendas ha definido de «zona mínima afectada». Durante este primer año el Ayuntamiento ha anunciado que no denunciará ninguna infracción.

El área está circunvalada por las siguientes calles en las que no se aplican las restricciones de acceso: Bulevar Salvador Allende, C/ Mariano Sebastián Izuel, C/ Marquesa Viuda de Aldama y C/ Libertad.

ZBE Alcobendas

Las Rozas

El Ayuntamiento de Las Rozas ha aprobado este noviembre un reglamento que plantea una única ZBE pero diferenciando entre los ocho núcleos de la ciudad. Esta ZBE sólo será efectiva cuando la Comunidad de Madrid notifique que la ciudad se encuentra ante un escenario de alta contaminación.

Rivas

Hace casi dos años se explicó en esta noticia que Rivas cumple 3 de los 4 requisitos de las ZBE, a falta de una ordenanza municipal. El Ayuntamiento licitó en 2022 un contrato para la instalación de la señalización para una única ZBE en Rivas. Dicha ZBE abarcaría todo el ámbito residencial de la cuidad y hacía referencia a un reglamento que tramitará el ayuntamiento.

Zona de Bajas Emisiones Única propuesta por Rivas Vaciamadrid.

Ese mismo contrato, financiado con los Fondos Next Generation, incluía, en lotes distintos, la señalización de los entornos escolares y la mejora del servicio Bicinrivas.

Sobre la ZBE, la asociación Rivas Respira solicita «legislar Zonas de Bajas Emisiones más allá de los entornos escolares (algo que depende del Ayuntamiento de Rivas)». Esta demanda la incluyen, junto a la petición de que la Comunidad de Madrid refuerce el transporte interubano para «evitar un empeoramiento de la calidad de vida de los ripenses». Respecto a la normativa para crear la ZBE ripense, la asociación recuerda que en este sentido el anterior concejal de movilidad avisaba que “tras las elecciones será necesario regular los vehículos en función de su etiqueta ambiental”.

«Ahora será necesario que todos los órganos de participación ciudadana nos pongamos de acuerdo en la forma de proteger nuestra salud, tal y como obliga la Ley de Cambio Climático», indican desde Rivas Respira. A finales de 2022 Luis Altares, concejal de Movilidad en ese momento, informó que el reglamento de la ZBE de Rivas estaba «en fase de borrador». «Se establecerán las moratorias que indique la ley así como la gestión de las distintas listas blancas para residentes, comerciales y transportistas», informó el concejal.

Zonas de especial protección

Actualmente, lo que está activo desde septiembre de 2021 en los alrededores de los colegios en Rivas son “Zonas de especial sensibilidad”. El Real Decreto que regula las ZBE recoge que estas zonas, establecidas prioritariamente “en las proximidades de equipamientos escolares, sanitarios, hospitalarios y de residencias de ancianos”, incluirán requisitos y medidas de reducción de emisiones más exigentes que los que se establezcan en la zona principal. Se garantizará, para estos sectores de la población, el acceso a estas zonas y el uso seguro y saludable de las mismas. Finalmente, sobre estas zonas de especial protección, la norma dice que debe procurarse que estén integradas en el proyecto de ZBE, incluso en los casos en los que no haya coincidencia geográfica.

En relación a estas «Zonas de especial sensibilidad» de Rivas, el Ayuntamiento declara que «ha sido un municipio pionero y el primero en crear zonas de bajas emisiones en los entornos escolares de toda la Comunidad de Madrid». El objetivo del consistorio es que estas zonas escolares sean así más seguras «desde el punto de vista ambiental y también vial». Según los cálculos del Ejecutivo local, esta transformación de los entornos de los colegios habría sido «total», ya que habría permitido retirar «una media de 700 vehículos por colegio».

A estas medidas, se suman otras como la puesta en marcha de las Rutas Escolares Municipales, «un servicio municipal de bus urbano en el que participan más de 600 escolares del municipio», destacan fuentes del Ayuntamiento. Al fomentar este uso del transporte público colectivo, también se reduciría el tráfico rodado y la contaminación producida por los desplazamientos individuales en automóvil.

Las «Zonas de especial sensibilidad» en los colegios, coloquialmente conocidas como ZBE escolar

Actualmente hay limitaciones del tráfico en 12 centros de primaria de la ciudad:

Centros donde la circulación está prohibida (excepto transporte público, emergencias y residentes) los días lectivos en horario de entrada y salida del centro: CEIP José Hierro, CEIP José Iturzaeta, CEIP Jarama, CEIP La Escuela, CEIP Hans Christian Andersen, Colegio Santa Mónica, Colegio Luyfe y CEIP Dulce Chacón.

Colegios con circulación prohibida completa (excepto transporte público, emergencias y residentes) de alguna vía: CEIP Las Cigüeñas, CEIP Victoria Kent, CEIP Mario Benedetti y CEE María Isabel Zulueta.

El Ayuntamiento ha abierto una web específica para que “los residentes en el Área de Prioridad Residencial soliciten permiso de acceso”.