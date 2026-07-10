Hospital del Sureste: 14,5 millones para su ampliación

La reforma añadirá habitaciones, quirófanos y plazas asistenciales para atender a más de 214.000 vecinos del sureste madrileño

La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 14,5 millones de euros para ampliar el Hospital del Sureste, ubicado en Arganda del Rey y centro sanitario de referencia para Rivas-Vaciamadrid y otros municipios de la zona. Las obras comenzarán el próximo otoño y está previsto que finalicen en 2027 con el objetivo de reforzar la capacidad asistencial de un hospital que presta servicio a más de 214.000 personas.

El proyecto contempla una ampliación de distintas áreas del centro sanitario para responder al crecimiento de la demanda asistencial. Entre las actuaciones previstas figura la creación de 24 nuevas habitaciones de hospitalización, la puesta en marcha de un nuevo Hospital de Día con 17 puestos y la construcción de dos nuevos quirófanos, lo que elevará el total a siete.

Más capacidad para hospitalización y cuidados intensivos

La reforma también afectará a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que incorporará dos nuevos boxes. Además, este espacio contará con una terraza terapéutica, una infraestructura destinada a favorecer la recuperación y el bienestar de los pacientes ingresados en esta unidad.

Otra de las áreas que experimentará cambios será la Unidad de Recuperación Post Anestésica (URPA), donde se habilitarán 12 puestos de atención adicionales para mejorar la atención a los pacientes tras las intervenciones quirúrgicas.

Psiquiatría y formación sanitaria, entre las mejoras

El plan de ampliación incluye igualmente actuaciones en el área de Psiquiatría. Según el proyecto aprobado, se crearán dos nuevos espacios destinados a ampliar y diversificar las actividades asistenciales que se desarrollan en este servicio.

Las obras también repercutirán en la formación de los profesionales sanitarios. El Hospital del Sureste incorporará ocho nuevos dormitorios para los médicos internos residentes (MIR) y el resto de profesionales en formación, con el objetivo de mejorar sus condiciones durante las guardias y su estancia en el centro.

Un hospital de referencia para Rivas y el sureste madrileño

El Hospital del Sureste es el hospital público de referencia para los vecinos de Rivas-Vaciamadrid, además de atender a la población de Arganda del Rey y otros municipios de la comarca. La ampliación aprobada por el Consejo de Gobierno busca incrementar la capacidad del centro en áreas especialmente sensibles como la hospitalización, los quirófanos, los cuidados intensivos y la atención ambulatoria, en un contexto de crecimiento demográfico en el sureste de la Comunidad de Madrid. Las obras comenzarán este otoño y, si se cumplen los plazos previstos, concluirán a lo largo de 2027.