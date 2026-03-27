La Asociación Vecinal Ladera del Almendro celebra las obras en la rotonda de Pilar Miró y acalla rumores

El proyecto fue seleccionado en los presupuestos participativos de 2021 y estaba aún pendiente de ejecución.

Las obras de acondicionamiento de la rotonda de Pilar Miró, en el cruce con José Isbert y Silvia Munt, ya están en marcha en Rivas-Vaciamadrid. La actuación responde a una propuesta vecinal aprobada en los Presupuestos Participativos de 2021 y promovida por la Asociación Vecinal Ladera del Almendro, cuya ejecución no se había puesto en marcha hasta hace unas semanas.

Rotonda de Pilar Miró: 161 votos a los que se escucha en 2026

El proyecto fue una de las iniciativas más votadas en su momento, con 161 apoyos, pero su ejecución se ha demorado hasta ahora. Durante este tiempo, la falta de información municipal había generado incertidumbre entre el vecindario del entorno de la rotonda de Pilar Miró, según la Asociación Vecinal Ladera del Almendro.

Según explican en un comunicado, la ausencia de cartelería informativa había provocado la aparición de rumores en foros y algunas quejas puntuales, incluso interpretaciones erróneas sobre el uso del espacio de la rotonda de Pilar Miró, que han querido desmentir. En concreto, desmienten que esas obras vayan destinadas a crear un «pipican».

Carteles para evitar confusión

Para aclarar la finalidad de la intervención, la asociación ha anunciado la colocación de carteles informativos en la zona. El objetivo es explicar que se trata de una actuación derivada directamente de una propuesta ciudadana aprobada en el barrio.

Este movimiento busca reforzar la transparencia y evitar malentendidos mientras avanzan las obras en la rotonda de Pilar Miró, que es un punto clave del barrio centro.

Otra rotonda de Pilar Miró pendiente en el barrio

Además, la Asociación Vecinal Ladera del Almendro recuerda que existe otra intervención pendiente en la zona. Es el caso de la rotonda de Pilar Miró con Nuria Espert y Adolfo Marsillach, conocida como la “rotonda del Mercadona”.

Fue en los mismos presupuestos participativos en los que se aprobó esta segunda actuación. Desde el colectivo vecinal, esperan que su ejecución comience en un plazo próximo, completando así las mejoras previstas en el entorno.