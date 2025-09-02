La Asociación Ladera del Almendro presenta alegaciones al Avance del Plan General en el nuevo PGOU de Rivas

Los vecinos del barrio del Pinar reclaman menos densidad de viviendas y mejor movilidad, mientras el Ayuntamiento de Rivas agradece las sugerencias y defiende la participación ciudadana.

La Asociación Vecinal Ladera del Almendro ha presentado alegaciones al Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 2025 de Rivas-Vaciamadrid durante su periodo de exposición pública, finalizado recientemente. Las demandas centradas en el barrio del Pinar, expresan preocupación por el aumento de la densidad de las viviendas en la parcela 17 y sus consecuencias en la movilidad, los servicios y el entorno natural.

Preocupación vecinal por la reclasificación urbanística

Según recoge el documento entregado por la asociación, el nuevo Plan General de Rivas plantea transformar parte del barrio del Pinar, pasando de viviendas unifamiliares a bloques de mayor densidad. Los vecinos advierten que esta modificación contraviene los principios de baja densidad recogidos en el informe del despacho de arquitectos Ezquiaga, elaborado durante el proceso participativo «Rivas, párate a pensar».

Recuerdan también que en 2009, con el PERI ZOUP-9 “Los Montecillos”, ya se incrementó la edificabilidad sin adaptar infraestructuras ni servicios básicos, lo que generó problemas de tráfico, movilidad y seguridad vial.

Solicitudes de la asociación

Entre las alegaciones presentadas, los vecinos del Pinar solicitan:

Mantener la tipología unifamiliar en la parcela 17 o, en su defecto, limitarla a vivienda colectiva de baja densidad.

Respetar el gradiente urbanístico hacia el Parque Regional del Sureste , tal como recomienda el análisis ambiental del PGOU 2003.

, tal como recomienda el análisis ambiental del PGOU 2003. Garantizar infraestructuras suficientes antes de permitir cualquier aumento de densidad.

Establecer un Plan Especial de Movilidad , con nuevos viales, refuerzo del transporte público y redes peatonales y ciclistas.

, con nuevos viales, refuerzo del transporte público y redes peatonales y ciclistas. Incorporar medidas medioambientales como mapas estratégicos de ruido, planes de evacuación y prevención de incendios en la interfaz urbano-forestal.

Además, proponen que se limite la altura máxima de las nuevas edificaciones a cuatro plantas, que se incluyan zonas verdes, dos plazas de aparcamiento por vivienda y locales para comercio de proximidad.

El Ayuntamiento de Rivas ya esta valorando las propuestas

Desde el Gobierno municipal, se ha agradecido tanto esta como todas las sugerencias recibidas durante el proceso de exposición pública del Avance del PGOU. Fuentes municipales señalan que el objetivo del proceso es «precisamente recabar aportaciones», destacando que “Rivas no podría entenderse sin la participación ciudadana”.

Asimismo, el Ayuntamiento informa que los servicios técnicos de Urbanismo están analizando cada una de las sugerencias presentadas y que se responderá a todas ellas. Además el Ejecutivo local reafirma su compromiso con «una planificación urbanística transparente, dialogada y siempre de la mano de la ciudadanía ripense.

Un modelo de ciudad en debate

La revisión del Plan General de Rivas ha abierto un espacio clave para el debate ciudadano sobre el modelo de ciudad que se desea para los próximos años. Las alegaciones de la Asociación Ladera del Almendro ponen el foco en la necesidad de una planificación equilibrada, que combine crecimiento urbano con sostenibilidad, servicios adecuados y calidad de vida.

La fase de exposición pública ha finalizado, pero el proceso continúa con la evaluación de aportaciones y la redacción del documento definitivo. La participación vecinal seguirá siendo, según el Ayuntamiento, un pilar fundamental de este desarrollo.