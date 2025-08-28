Vecinos de Rivas denuncian que el nuevo PGOU amenaza al entorno natural del Mirador Norte

La propuesta urbanística contempla más de 200 pisos junto al Parque Regional del Sureste, aseguran.

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) impulsada por el Ayuntamiento ha provocado críticas de un grupo de vecinos. Han emitido una nota de prensa alertando sobre los efectos negativos del nuevo planeamiento urbanístico, que afectaría de forma directa al entorno del Mirador Norte, junto al Parque Regional del Sureste. Según denuncian, la propuesta pone en riesgo la calidad de vida y el patrimonio natural del municipio.

Preocupación por el impacto del nuevo PGOU en Rivas-Vaciamadrid

El nuevo avance del PGOU en Rivas-Vaciamadrid plantea un modelo urbanístico que ha sido criticado por vecinos del entorno del Mirador Norte por no responder a lo que ellos consideran que son las verdaderas demandas ciudadanas. Aunque el Ayuntamiento ha presentado el proyecto en el marco del proceso participativo «Rivas, párate a pensar», de las 637 propuestas ciudadanas recogidas, solo 7 aludían a la vivienda y ninguna coincidía con la fórmula propuesta, sostienen estos ciudadanos residentes en Rivas.

En particular, estos vecinos de dicha zona de viviendas unifamiliares se opone al desarrollo previsto en el área del Mirador Norte, donde se planea construir más de 200 viviendas en altura. Consideran que se están priorizando intereses inmobiliarios sobre la protección del entorno natural.

A lo largo del tiempo, el Plan Parcial de Ordenación del “Mirador Norte” fue objeto de tres modificaciones puntuales. La normativa actualmente aplicable corresponde al texto refundido aprobado tras la modificación puntual nº 3 del Plan Parcial Z.U.O.P-12 “Mirador Norte”, publicada en el BOCM el 15 de enero de 2008.

Amenazas al Parque Regional del Sureste

Uno de los puntos más polémicos del plan es su proximidad al Parque Regional del Sureste, espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000. Entre sus argumentos, estos vecinos destacan tres grandes impactos negativos:

Visual : Los bloques de pisos romperían la armonía paisajística del entorno natural.

: Los bloques de pisos romperían la armonía paisajística del entorno natural. Medioambiental : Aumento de tráfico, emisiones y contaminación lumínica, afectando a especies como el halcón peregrino, el búho real o la avutarda.

: Aumento de tráfico, emisiones y contaminación lumínica, afectando a especies como el halcón peregrino, el búho real o la avutarda. Social: Más presión sobre infraestructuras educativas y servicios públicos, especialmente en el entorno del CEIP José Iturzaeta.

Compromisos sin cumplir y zonas verdes «de adorno»

En el comunicado, recuerdan que el planeamiento actual ya contemplaba la ejecución de calles, zonas verdes y equipamientos que siguen pendientes. Por ejemplo, las calles Pilar Bardem y Vicente Aranda «siguen sin conectar», y varias parcelas públicas permanecen sin uso desde hace más de una década sin que hasta la fecha se conozca qué equipamiento está previsto ejecutarse, denuncian.

Según la nota emitida por estos vecinos, también sugieren que «estos incumplimientos del propietario-promotor han sido la causa determinante para que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid haya decidido incluir el ámbito «Mirador Norte» dentro del documento de Avanece del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), como suelo urbanizable».

Además, cuestionan la supuesta mejora de zonas verdes anunciada por el Ayuntamiento: muchas se ubicarían en laderas o taludes de difícil acceso, por lo que no tendrían utilidad real como espacios públicos.

Una alternativa vecinal más sostenible

Ante esta situación, proponen un modelo urbanístico alternativo:

Preservar el entorno del Parque Regional del Sureste .

. Mantener la tipología de viviendas unifamiliares.

Crear zonas verdes accesibles y útiles.

Exigir el cumplimiento de compromisos urbanísticos anteriores.

Llamado a la participación ciudadana

Finalmente, instan a la ciudadanía a enviar sus sugerencias sobre el nuevo PGOU antes del 31 de agosto de 2025 al correo: ideaspgou@rivasciudad.es. Consideran fundamental defender un modelo que respete el entorno natural y garantice una planificación urbana coherente con las necesidades reales del municipio.