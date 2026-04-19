La Asociación 13 Rosas organiza en Rivas un debate sobre democracia paritaria

Carmen Romero y Andrea Fernández analizarán avances y retos en igualdad

Rivas-Vaciamadrid acoge este lunes 20 de abril un debate sobre democracia paritaria con la participación de la exdiputada socialista Carmen Romero y la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Andrea Fernández. El acto, organizado por la Asociación Feminista 13 Rosas, se celebrará a las 18:30 en la Casa de Asociaciones.

El encuentro abordará los avances en igualdad y los retos pendientes desde una doble perspectiva: histórica y actual.

Visiones de distintas generaciones de referentes del PSOE en igualdad y feminismo

Carmen Romero aportará una mirada vinculada al desarrollo de las primeras políticas públicas de igualdad tras la Transición. Andrea Fernández, por su parte, centrará el debate en cuestiones actuales como la violencia de género, la representación política y las brechas laborales.

El diálogo permitirá analizar la evolución del concepto de democracia paritaria y su aplicación en las instituciones.

Contexto local en Rivas

El debate se enmarca en un contexto local marcado por políticas de igualdad impulsadas desde el Ayuntamiento, como el Plan de Igualdad. Así como la incorporación de la perspectiva de género en distintas áreas de gobierno, en una apuesta por la transversalidad de este tipo de políticas.

Rivas cuenta además con una destacada presencia femenina en los más importantes cargos institucionales, como la alcaldesa Aída Castillejo (IU). Pero también son mujeres las portavoces de los grupos municipales Janette Novo (PP), Mónica Carazo (PSOE) y Eliana Palacios (Vox).

Aun así, pese a los avances en la representación femenina, la Asociación 13 Rosas quiere profundizar y debatir sobre los retos de una igualdad real que aún no se ha alcanzado y que permiten calificar de «inconclusa» la «democracia paritaria» que da nombre al acto.