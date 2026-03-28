La Asociación Feminista 13Rosas renueva su Junta Directiva

Las socias de la asociación ripense eligieron por mayoría absoluta a su dirección para los próximos dos años.

Las socias de la Asociación Feminista 13Rosas de Rivas, en su asamblea del 25 de marzo, han elegido por mayoría absoluta a su nueva Junta Directiva que desarrollará, por dos años, su labor de «consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y niveles», según afirman en un comunicado. Además, lo harán poniendo el acento en la «municipalización» de su agenda feminista.

El nuevo equipo está formado por «mujeres comprometidas con los valores y objetivos feministas por los que han trabajado a lo largo de toda su trayectoria», ha comunicado la 13Rosas. Una trayectoria de distinta extensión dada sus diferentes edades, lo que «fortalece al equipo en la unión de experiencia y juventud» para el desarrollo de todas las propuestas, afirman.

Repite Raquel Barahona como presidenta

El equipo está conformado por Raquel Barahona, como presidenta; Reyes Velilla, vicepresidenta; Isabel Fernández, secretaria, y Viky García como vocal.

“Tenemos una responsabilidad con la memoria democrática no solo por el nombre de nuestra asociación, sino porque la lucha de las que nos precedieron no ha terminado y esto es lo que nos anima a seguir trabajando, pues no hay que olvidar que queda mucho por hacer”, afirmó Barahona, al presentar en la asamblea el programa de la candidatura que preside.

Un programa que recoge la línea de trabajo que ha definido a la Asociación, según el comunicado de la entidad: no perder el contacto con la realidad social, por lo que no sólo se plantean actuaciones para evidenciar las desigualdades que sufren las mujeres si no que se trabaja en dar alternativas concretas.

Continuidad en los debates abiertos y unos Premios 13Rosas como novedad

Un elemento fundamental del programa son los debates abiertos, que la asociación planteará a otras entidades, asociaciones y organizaciones feministas.

“Es totalmente enriquecedor el que nos conozcamos y no excluyamos las ideas de los demás pues de ese intercambio de ideas surgen las mejores propuestas y, eso, es lo que hacemos y seguiremos haciendo en 13Rosas”, afirma Barahona.

La asociación tiene previsto para el 20 de abril, un acto acerca de «Democracia Paritaria. El camino recorrido y los retos pendientes». Además, el día 4 de junio entregará sus primeros Premios 13Rosas.