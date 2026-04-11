JUVIP pide blindar la vivienda protegida en Madrid

La asociación señala que el decreto de la Comunidad de Madrid es insuficiente

La asociación Jóvenes Unidos por la Vivienda Pública (JUVIP) ha presentado alegaciones al futuro decreto del Gobierno de Ayuso para regular la vivienda con protección pública. Desde JUVIP advierten de que el texto, tal y como está planteado, podría debilitar la función social de estas viviendas. El decreto plantea introducir mayor flexibilidad en los precios y las condiciones, favoreciendo su acercamiento al mercado libre.

La organización ripense plantea cambios para reforzar la función social de la vivienda protegida, evitar que pierda protección con el tiempo y mejorar los mecanismos de control administrativo.

Precios sin límites: uno de los puntos clave

Uno de los aspectos más criticados por JUVIP es la posibilidad de que, en determinadas viviendas protegidas de regímenes antiguos, el precio de venta en segundas transmisiones pueda fijarse de forma libre. “Si se elimina el límite, desaparece la esencia misma de la protección”, afirma María Carballo, presidenta de la asociación.

Según JUVIP, esta medida rompe el principio básico de contención de precios que justifica la existencia de este tipo de vivienda. Aseguran que acabar con los límites a la hora de la venta puede debilitar la función social.

Más allá de la venta, la forma de concebir el alquiler también ha suscitado polémica. JUVIP insiste en reforzar el enfoque social para evitar que los precios suban hasta igualar los de la vivienda no protegida. Al mismo tiempo, reclaman que se blinde el parque público para que no se pierda la categoría de protección con el tiempo.

La temporalidad de la protección, en el centro del debate

Otro de los ejes de las alegaciones que han presentado desde la asociación tiene que ver con la desclasificación de la vivienda protegida, es decir, el proceso por el cual esta pasa a ser libre después un periodo determinado.

A juicio de JUVIP, en un contexto de crisis estructural de acceso a la vivienda, la protección no puede ser meramente transitoria. Por ello, las críticas al decreto plantean que se elimine del todo la descalificación. También defienden el establecimiento de regímenes de protección estables y duraderos.

Más control para evitar fraude

En el decreto que plantea la Comunidad de Madrid, la documentación la aportarían los promotores y aquellos que quieran acceder a la vivienda. Para evitar el riesgo de fraude, JUVIP propone la creación de un sistema digital que cruce de manera automática los datos de la Agencia Tributaria y el Registro de la Propiedad.

“Si queremos que la vivienda protegida llegue a quien realmente la necesita, debemos dotar a la Administración de herramientas reales de verificación”, señala Jorge Pastrano, secretario de organización de JUVIP.

La asociación nació en noviembre de 2023 en Rivas, en un momento en el que varias voces reclamaban que el Ayuntamiento declarase el municipio como zona tensionada. Desde su origen, varios miembros de la asociación están vinculados a algunos partidos políticos de la ciudad. Su presidenta, María Carballo, participó en las primarias de Más Madrid en Rivas. Por otro lado, el secretario de organización es Jorge Pastrano, responsable de Juventudes Socialistas del municipio.