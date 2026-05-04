Izquierda Unida lanza «Madriz es nuestra», una campaña para reconectar con la militancia

La formación madrileña ha programado varias asambleas en la Comunidad para el mes de mayo

Izquierda Unida inaugura la campaña «Madriz es nuestra» con el objetivo de movilizar a la clase trabajadora. Desde el pasado 29 de abril, la formación busca acabar con la sensación de resignación ante el deterioro de lo público: «Una región en la que tu médico de familia te atienda en 48H». La campaña se desarrollará durante todo el mes de mayo, para el que están programadas asambleas locales adaptadas a cada municipio.

En el partido hablan de «construir una región donde sí nos dé la vida». Todo un desafío al modelo de gestión del PP en la Comunidad de Madrid. Para ello nace «Madriz es nuestra», con la que IU apela a la identidad de los barrios y no a los «intereses especulativos», señala.

En su argumentario, la formación de izquierdas madrileña señala que el objetivo de la campaña es disputar el «sentido común». Además, defiende que la idea es que los ciudadanos vuelvan a conectar con un proyecto político transformador en un momento de crisis en el sector progresista.

Cartel de «Madriz es nuestra» / IU Madrid

Un mes de mayo dedicado a la militancia

El pasado 29 de abril tuvo lugar el lanzamiento de lo que han llamado «ofensiva digital». Consiste en una activación coordinada en redes sociales para visibilizar sus propuestas. Además, el 2 de mayo dieron luz verde a la segunda parte de la campaña, aprovechando la festividad de la Comunidad de Madrid

«Madriz es nuestra» se alargará a durante todo el mes, para el que hay programadas asambleas locales adaptadas a cada municipio. Para Izquierda Unida Madrid la campaña es una herramienta para reconectar con los militantes y que «la mayoría social» recupere el «protagonismo político» en la región.