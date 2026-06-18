Gimnastas de Rivas revalidan el título de campeonas de Madrid

El equipo benjamín del Club Gimnasia Rítmica Rivas logra el oro autonómico por segundo año consecutivo

Las jóvenes gimnastas del Club Gimnasia Rítmica Rivas se han proclamado campeonas de Madrid en la categoría benjamín de nivel iniciación. Este triunfo consolida una trayectoria ascendente que ya les llevó a conquistar el título regional la pasada temporada. El equipo, formado por Luz, Lucía, Cataleya, Carla y Paula, logró el primer puesto. Se impusieron tanto en las fases clasificatorias como en la final disputada el pasado 7 de junio.

Gimnastas de Rivas revalidan el título de campeonas de Madrid

Las deportistas, de entre 8 y 9 años y nacidas en 2017 y 2018, vuelven a situar a la gimnasia rítmica de Rivas-Vaciamadrid entre las referencias de la Comunidad de Madrid. Además, en 2025 ya se colgaron el oro autonómico cuando competían en categoría prebenjamín. Este año han repetido éxito en su nueva categoría.

Un equipo que sigue creciendo

El conjunto está entrenado por Alicia González, responsable de la progresión deportiva de unas gimnastas que han completado una temporada prácticamente perfecta. Además de ganar la final regional, el equipo terminó en primera posición en las dos fases clasificatorias previas, confirmando su dominio durante toda la competición.

El nivel iniciación es la antesala de las categorías nacionales dentro de la gimnasia rítmica. Por lo tanto, este resultado supone un paso importante en el desarrollo deportivo de las jóvenes ripenses.

Próximo objetivo: el Campeonato de España

Tras conquistar el campeonato autonómico, el siguiente reto para las deportistas será intentar clasificarse para el Campeonato de España. El equipo comenzará ahora la preparación de las pruebas clasificatorias que dan acceso a la competición nacional prevista para finales de noviembre.

Desde el club destacan la rápida evolución de las gimnastas, que comenzaron su formación en los niveles más básicos. En apenas dos temporadas, ya están en disposición de luchar por una plaza en una cita de ámbito estatal.

«El equipo empieza ahora a preparar el salto a los clasificatorios donde pelearán por una plaza para el Campeonato de España que se disputará a finales de noviembre. Todas las chicas empezaron en el nivel más básico y en dos temporadas ya están preparando su salto al nacional», señalan desde el Club Gimnasia Rítmica Rivas.

La gimnasia rítmica de Rivas mantiene su buen momento

Este nuevo éxito se suma a otros resultados destacados obtenidos recientemente por deportistas del club y confirma el buen estado de salud de la gimnasia rítmica en Rivas-Vaciamadrid. La cantera local continúa generando nuevos talentos. Además, sigue acumulando resultados relevantes en competiciones autonómicas.

Las gimnastas de Rivas revalidan el título de campeonas de Madrid. Con dos títulos regionales consecutivos pese a su corta edad, Luz, Lucía, Cataleya, Carla y Paula se han convertido ya en una de las grandes promesas del deporte base ripense. Ahora afrontan el desafío de competir por un puesto entre las mejores gimnastas de España.