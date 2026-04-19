Las gimnastas alevines de Rivas, campeonas de Madrid

El equipo logra el oro autonómico y se clasifica para la Copa Base Nacional en mayo

Las gimnastas alevines de Rivas-Vaciamadrid se han proclamado campeonas de Madrid en categoría base y han conseguido además su clasificación para la Copa Base Nacional, que se celebrará en mayo en Santander. El conjunto ripense logró el oro autonómico tras imponerse a clubes de toda la región, situándose entre los cinco mejores equipos que representarán a cada comunidad.

Este resultado llega en el escalafón inmediatamente inferior al nivel absoluto, una categoría clave en el desarrollo de la gimnasia rítmica. El logro consolida el crecimiento del deporte base en Rivas y refuerza su presencia en competiciones de ámbito nacional.

Un equipo joven con proyección nacional

El conjunto está formado por Alba, Elsa, Martina, Olivia y Uma, cinco gimnastas federadas de entre 10 y 11 años. Su clasificación para la Copa Base Nacional les permitirá competir en una cita reservada únicamente a los mejores equipos del país en esta categoría.

Desde el club destacan el trabajo detrás del resultado: “Este resultado no es casualidad. Es el reflejo de un trabajo constante, de la disciplina diaria, del aprendizaje y de una pasión inmensa por la gimnasia rítmica”.

Entrenamiento y valores desde la base

Las gimnastas alevines de Rivas entrenan una media de 16 horas semanales, compaginando su formación deportiva con los estudios. Este esfuerzo continuado ha permitido una evolución progresiva a lo largo de la temporada, mejorando en cada competición.

“Cada ejercicio ha sido mejor que el anterior”, señalan desde la entidad, que pone en valor el papel de las entrenadoras en el desarrollo del equipo, así como el compromiso de las deportistas.

Más allá del resultado, el club subraya el aprendizaje en valores como el esfuerzo, la responsabilidad o el trabajo en equipo, fundamentales en el deporte base.

Próximo reto: Santander

La cita en Santander será el siguiente paso para este grupo de jóvenes deportistas, que afrontan la competición nacional “con ganas, ilusión y la tranquilidad de haber hecho un trabajo excelente hasta aquí”.

El éxito del equipo, destacan desde el club, también es compartido: “Este éxito no solo es suyo. Es también de sus familias, de sus entrenadoras y de toda una ciudad que apuesta por el deporte base”.

Foto publicada originalmente por el Ayuntamiento de Rivas.