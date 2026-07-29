Greenpeace desmonta bulos sobre los incendios forestales

La organización ecologista aclara qué permite la ley y defiende una gestión activa de los montes para prevenir los grandes incendios.

Los incendios forestales vuelven a ocupar la actualidad cada verano. Ante la difusión de mensajes falsos, Greenpeace ha publicado una guía para desmontar algunos de los bulos más repetidos. La organización recuerda que la legislación permite gestionar los montes y considera que una buena prevención reduce el riesgo de grandes incendios.

La ley permite gestionar el monte

Uno de los bulos más extendidos afirma que no se puede limpiar el monte. Greenpeace asegura que esta idea es falsa. La Ley de Montes contempla actuaciones de prevención y gestión forestal. Entre ellas figuran los desbroces, las podas y el mantenimiento de cortafuegos.

La organización explica que estas tareas ayudan a reducir la acumulación de vegetación. También disminuyen la cantidad de combustible disponible cuando se declara un incendio.

Greenpeace recuerda que las personas propietarias tienen la responsabilidad de mantener sus terrenos en condiciones adecuadas. Las administraciones públicas deben supervisar que estas obligaciones se cumplan. En España, cerca del 73 % de la superficie forestal pertenece a propietarios privados.

Recoger piñas no está prohibido

Otro de los mensajes falsos sostiene que no se pueden recoger piñas en el monte. Greenpeace aclara que las piñas caídas al suelo pueden recogerse libremente. En cambio, las que siguen en los árboles forman parte de un aprovechamiento forestal y requieren autorización del propietario.

La misma norma se aplica a otros recursos naturales. La recogida de plantas, frutos o setas depende de la normativa de cada comunidad autónoma y de la protección de determinadas especies.

Las quemas preventivas dependen de la Administración

También circula el bulo de que los ecologistas impiden realizar quemas preventivas. Greenpeace desmiente esa afirmación. La autorización de estas actuaciones corresponde exclusivamente a las administraciones públicas.

La organización considera que las quemas prescritas son una herramienta útil. Deben realizarse de forma planificada y con todas las garantías de seguridad. Sin embargo, el aumento de las temperaturas y las olas de calor reduce cada año los periodos adecuados para llevarlas a cabo.

La prevención es la mejor defensa

Greenpeace insiste en que apagar el fuego no basta. La prevención comienza mucho antes de que aparezcan las llamas. Una buena gestión forestal, el mantenimiento del medio rural y la planificación del territorio son medidas esenciales para reducir el riesgo.

La organización también recuerda que las ONG ecologistas no participan en la extinción de incendios. Esa labor corresponde a los servicios especializados y a los equipos de emergencias.

Entre los factores que favorecen la difusión de estos bulos destaca la falta de información. También influyen la desinformación en redes sociales y la simplificación del debate público. Por ello, Greenpeace reclama más campañas de divulgación para explicar cómo se gestionan los montes y qué medidas ayudan realmente a prevenir los incendios forestales.