FRAVM y colectivos ecologistas denuncian que Madrid camufla 105 millones para alargar la vida de Valdemingómez

Critican que el Ayuntamiento de Madrid invierta en modernizar la incineradora en lugar de cerrarla, como prometió.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y colectivos ecologistas han denunciado que el Ayuntamiento de Madrid ha incluido una inversión de más de 100 millones de euros en la incineradora de Valdemingómez sin un proceso transparente. En lugar de cerrar la planta, como se había comprometido, el gobierno municipal prepara su continuidad hasta 2040.

Una decisión del Ayuntamiento de Madrid que prolonga la incineración en Valdemingómez

La FRAVM ha alertado de que el nuevo contrato de gestión de residuos del Ayuntamiento de Madrid incluye una inversión de 105 millones de euros destinada a modernizar la planta de Las Lomas, en Valdemingómez. Denuncian que esta operación “camufla” un plan de renovación de la incineradora sin un debate público ni tramitación independiente, como sería obligatorio por la magnitud del gasto.

Con esta inversión del Ayuntamiento de Madrid, la vida útil de la incineradora de Valdemingómez se prolongaría al menos 15 años más, hasta 2040. Una decisión que contradice el compromiso previo del consistorio de cerrar la planta en 2025.

Riesgos para la salud y el medioambiente

FRAVM, Ecologistas en Acción, GRAMA y otros colectivos señalan que la planta opera actualmente sin autorización ambiental integrada vigente, ya que caducó en diciembre de 2023. Esto implica que el funcionamiento de Valdemingómez podría estar al margen de los requisitos legales mínimos para proteger la salud pública de la población de municipios como Madrid o Rivas-Vaciamadrid.

La incineración de residuos emite contaminantes como dioxinas, furanos o metales pesados, que se acumulan en el entorno y en los organismos vivos. Las organizaciones recuerdan que la UE apuesta por modelos de “residuo cero” y reciclaje, no por seguir quemando residuos.

Denuncian falta de transparencia en la decisión del Ayuntamiento de Madrid sobre Valdemingómez

Los colectivos acusan al Ayuntamiento de Madrid de falta de transparencia y voluntad política en relación a Valdemingómez. Además de la inversión, critican que el nuevo contrato tenga una duración de 15 años, lo que, según FRAVM, “hipoteca las decisiones futuras y compromete cualquier posibilidad de avanzar hacia un modelo más sostenible”.

En lugar de avanzar hacia el cierre de Valdemingómez, el gobierno de Almeida justifica la inversión como una necesidad técnica mientras se reducen los residuos de Madrid que terminan en vertedero. Pero las asociaciones sostienen que el plan perpetúa una fuente de contaminación que debería haberse clausurado hace años.

La respuesta social crece

La indignación vecinal ha ido en aumento, y ya se han convocado movilizaciones. La última fue la V Marcha por el cierre de Valdemingómez, otro hito y nueva expresión de la oposición ciudadana a la decisión del Ayuntamiento de Madrid. Las entidades convocantes exigieron:

Cancelar el nuevo contrato de residuos.

No realizar ninguna inversión sin tramitación separada.

Cerrar la incineradora antes de 2025, como estaba previsto.

Aplicar medidas reales de reducción, reutilización y reciclaje.

¿Qué implicaciones tiene para Rivas?

Aunque Rivas dejó de verter residuos en Valdemingómez en 2021, su ciudadanía sigue expuesta a las emisiones de la incineradora por proximidad geográfica a Madrid. Además, el nuevo contrato aprobado por Madrid no menciona esta desconexión con Valdemingómez.