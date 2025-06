Cerca de 200 personas se movilizan en la V marcha San Cinerato para exigir el cierre de la Incineradora de Valdemingómez

La protesta organizada por la Alianza Incineradora de Valdemingomez No, denuncia los graves impactos ambientales y de la salud pública de una planta que consideran obsoleta y fuera de la legalidad.

El pasado 8 de junio, cerca de 200 vecinos y vecinas del sureste de Madrid participaron en la V Marcha San Cinerato. Esta fue una protesta convocada por la Alianza Incineradora de Valdemingómez No. La movilización recorrió parte de los alrededores de la planta de incineración de Valdemingómez. Los manifestantes exigieron su cierre inmediato, alegando que la instalación contamina el aire. Dijeron que opera sin autorización ambiental válida y representa un riesgo para la salud de miles de personas.

La V Marcha San Cinerato denuncia un modelo de gestión de residuos “peligroso y anticuado”

Desde hace más de 20 años, la incineradora de Valdemingómez quema más de 300.000 toneladas de residuos al año. Según denuncian los convocantes, lo hace a pocos metros de viviendas, colegios y espacios naturales. Además, afecta a barrios como Villa de Vallecas, Rivas Vaciamadrid, Getafe y la Cañada Real.

Con pancartas y consignas como “¡Valdemingómez se cierra!” y “¡La salud no se quema!”, los manifestantes señalaron que la incineradora de Valdemingómez sigue operando con un permiso ambiental de 2016. Esto a pesar de que desde 2023 la normativa europea exige la adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para proteger la salud y el medio ambiente.

La Incineradora de Valdemingómez sin control, según los organizadores

La Alianza Incineradora de Valdemingómez No advierte que no se publican datos diarios de emisiones. También señalan que no se realizan estudios de contaminación en suelos, aguas o alimentos. Las emisiones de dioxinas y furanos, que son sustancias altamente tóxicas, podrían estar acumulándose en el entorno. Además, también en el organismo de las personas que viven cerca, según estudios científicos citados por los organizadores.

A ello se suma la preocupación por el vertedero de cenizas próximo a la planta. Este no ha sido evaluado conjuntamente con la incineradora, como exige la legislación ambiental. “La ciudadanía tiene derecho a saber qué está respirando”, sostienen.

Un modelo de residuos que necesita cambiar

El manifiesto leído durante la marcha denuncia también la falta de avances en políticas de Residuo Cero por parte del Ayuntamiento de Madrid. Aseguran que solo se recicla un 18% de los residuos y que la recogida de orgánica está estancada.

«Para nosotros, esto supone una grave violación de nuestros derechos Fundamentales y de la transparencia democrática», destacan desde la Alianza Incineradora.

Asimismo, explican que el Consistorio planea prorrogar el funcionamiento de la planta hasta 2040. Esto sería con un nuevo contrato de 15 años, en lugar de cerrar progresivamente la incineradora como prometió el anterior gobierno municipal.

Reivindicaciones claras y apoyo ciudadano

Los convocantes exigen:

Autorización Ambiental Integrada basada en estudios rigurosos de calidad ambiental. Esto impediría la concesión de prórrogas ilegales ante la ausencia de una evaluación exhaustiva de riesgos y emisiones. Mediciones en tiempo real de dioxinas/furanos en estaciones cercanas de calidad del aire existentes, bajo gestión de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid. Dichas estaciones deberían estar localizadas en municipios cercanos a la planta (en Rivas, en el PAU de Vallecas y otros cercanos).

La V Marcha San Cinerato contó con el respaldo de 24 colectivos locales, entre ellos asociaciones vecinales, ecologistas, AMPA y formaciones políticas. La Alianza anuncia acciones legales contra el Ayuntamiento de Madrid por operar sin autorización ambiental válida.

Con cinco ediciones ya celebradas, la Marcha San Cinerato se consolida como una cita clave en la defensa ambiental del sureste madrileño. La ciudadanía reclama aire limpio, transparencia institucional y un cambio real en la gestión de residuos. Mientras tanto, la lucha continúa tanto en la calle como en los tribunales.