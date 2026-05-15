Fiestas de Rivas: viernes 15 de mayo

Conoce la programación completa de las fiestas de Rivas en 2026.

Te traemos el programa completo de las fiestas de Rivas.

Kioskos de entidades

19.00 Scout MB.68 Talleres y actividades infantiles

19.000 CDE Patín Rivas – Las Lagunas. Actividades pintacaras-futbolín

19.00 Asoc de personas con trastornos específicos del lenguaje . ATELMA. Talleres y Pintacaras

21.00 Sound Eventis Musical DJ

22.00 Espacio 4FM Actuaciones de Djs

Conciertos

FESTIVAL GRIMEY X PALESTINA

17.30-01.00.

Apertura puertas: 17.00.

Auditorio Miguel Ríos.

Delaossa (Showcase), Il Pekeño & Ergo Pro, Dano, Cecilio G, Lorna, Skinny Flex, Albany, Yibril (DJ Set) y finalistas de la BTM.

Precio: 6 euros.

COMPRA DE ENTRADAS:

– Web municipal entradas.rivasciudad.es o en la web enterticket.es.

– Taquilla del auditorio Pilar Bardem solo jueves 6 y viernes 7 de mayo, de 19.00 a 21.00.

– Día de cada concierto: en taquilla del auditorio Miguel Ríos.

AVISO CONCIERTO GRIMEY POR PALESTINA: PULSERAS

Debido a la gran afluencia de público del concierto del viernes 15 de mayo Festival Grimey por Palestina, y sabiendo que todas las entradas tendrán que ser canjeadas por pulseras unipersonales, la taquilla del auditorio Miguel Ríos abrirá el jueves 14 de mayo de 18.00 a 00.00. El viernes 15 de mayo las taquillas abren a las 12.00 para conseguir la pulsera.

Hay que acudir con la entrada en papel o con el correo electrónico de la compra para validar la entrada y recibir la pulsera.

– Jóvenes de 16 a 18 años: tienen que llevar una autorización firmada por padre, madre, tutor o tutora (descargable en la web municipal entradas.rivasciudad.es).

– Menores de 16 años: deben acudir en persona con la madre, padre, tutor o tutora y la autorización firmada (descargable en la web municipal entradas.rivasciudad.es) para poder conseguir la pulsera.

La apertura del auditorio será a las 17.00. Para evitar largas filas de espera, lo mejor es acudir con tiempo y con la pulsera ya puesta.

Espectáculos de calle

19.00. DANZA: ‘LA BANDA’

Compañía Otra Danza.

Recinto ferial Miguel Ríos.

Intérpretes: Jorge Castro, Anna Sagrera, Paula Sánchez, Carla Sisteré y Aarón Vázquez.

La Banda es una familia nómada y caótica. Cinco divertidos personajes, que no pueden ser más diferentes y diversos entre sí, pero que se complementan a la perfección. La Banda rompe moldes, sale de cualquier estructura o limitación. Son equipo, trabajan unidos, se divierten, comparten conocimiento y experiencia, son distintos, pero pueden y saben entenderse. Esta metáfora de trabajo en equipo, reivindica un espacio para compartir, encontrando el sentido de estar, vivir y convivir, desde lo pequeño, sutil y sencillo. Compartir, conectar, adaptar, reinventar: son las palabras clave y pautas implícitas en el montaje ‘La Banda’.

19.30. TEATRO ITINERANTE: ‘VERY BIG PULGA’

Compañía Asaco.

Salida: de la calle de San Isidro.

Intérpretes: Noemí Burgos, José A. Maestro e Iván Pascual Pintado.

Tres buscavidas, provenientes de una zona rural olvidada, deciden inventarse una atracción de feria para escapar de la pobreza, exhibiendo por las calles, al más puro estilo de los antiguos vendedores ambulantes, una extraña maravilla de la naturaleza: ¡la very big pulga! La domadora, la pulga y el conductor de esta curiosa troupe presentan este espectáculo itinerante repleto de peripecias, números cómicos, interacciones con el público y mucho arte callejero para toda la familia.

Gastronomía popular con música y charanga

12.30 ROSQUILLADA POPULAR

Plaza del 19 de Abril.

Organiza: asociación vecinal Amigos de Vaciamadrid.

Se repartirán una vez finalizada la procesión en la plaza del 19 de Abril.

13.30. LIMONADA POPULAR

Plaza de la Libertad.

Amenizada por la asociación musical Sforzando.

15.00. CONCIERTO DE LA BANDA TOPPER CHOPPER – CASA FUNDAR

Calle del Ayuntamiento, 1.

Organiza: Fundación Fundar.

Música para celebrar la diversidad con la banda de rock Topper Chopper.

Rivas Sound

19.00-00.00. RIVAS SOUND: CONCIERTOS DE POP ROCK

Escenario Zona Joven (plataforma superior del paseo de Alicia Alonso).

Actuaciones: Agila (tributo a Robe y Extremoduro), Cabrales (tributo a Fito y Platero) y un artista por confirmar.

01.00-04.30 RIVAS SOUND: DJs

Auditorio Miguel Ríos.

Tama, Madent, Monjez, Boti on the beat y Alberto Hache (closing).

La Asociación de Productores Audiovisuales, entidad ripense, coordina la programación musical de Rivas Sound.

Orquesta

00.20-04.30. ORQUESTA LA HUELLA

Escenario del recinto ferial paseo de Alicia Alonso.

Mercado artesano

ACTIVIDADES INFANTILES

– Pompas de jabón. Las burbujas encantarán a grandes y peques. Exhibición a las 13.00 y 21.00 en el parque San Isidro, junto al centro de mayores.

– Ludoteca. Peques, papás y mamás se divierten con los tradicionales juegos de mesa.

– Atracciones para la infancia. Todas ecológicas (sin motor), por ejemplo: dos carruseles, un dragón columpio…

– Gastronomía: pulpería, dos tabernas, dos creperías, pizzería, mojitos, horno de leña (pan), la bici-café y jaima (con kebab, comida árabe, té y dulces).

– Pasacalles musical de los trovadores Sol Redò. Sábado 16: 11.30, 13.30, 19.00 y 20.30; domingo 17: 11.30 y 13.30.

TALLERES PARTICIPATIVOS

De 11.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00.

Talleres participativos de alfarería y cantería y demostraciones de forja, hacer cosmética y realizar una escultura de cerámica.

HORARIOS

Del jueves 14 al domingo 17 de mayo.

11.00. Apertura de la feria.

12.00. Demostración de orfebrería.

13.00. Pompas de jabón (en el parque).

19.00. Demostración: cómo modelar un monstruo de barro.

20.30. Demostración de zapatería: hacer sandalias de tiras.

21.00. Pompas de jabón (en el parque).

23.00. Cierre de la feria.

Espacios joven infantil y de crianza

ESPACIO DE CRIANZA

18.00 a 22.00.

Paseo de Alicia Alonso. 0 a 5 años.

Con juegos y demás elementos lúdicos para la infancia, de 0 a 5 años en compañía de sus familias.

ESPACIO DE OCIO INFANTIL

18.00 a 22.00.

Plataforma superior del paseo de Alicia Alonso. 6 a 12 años.

Actividades y juegos deportivos como mini vóley, indiaca, picketball, futbolín humano, baloncesto, circuito de balanz y zona con juegos grandes. Además, área de juego libre y recreativo: futbolines, máquinas de Arcade, billar, air hockey, dianas, ping pong o máquinas de baile.

ESPACIO OCIO JOVEN

22.00 a 02.00.

Plataforma superior del paseo Alicia Alonso. 13 a 35 años.

Actividades y juegos deportivos: mini vóley, indiaca, picketball, futbolin humano, baloncesto, circuito de balanz y una zona con grandes juegos. Zona de juego libre y recreativos: futbolines, maquinas arcade, billar, air hockey, dianas, ping pong, máquinas de baile.

Carpa Gaming

18.00 a 02.00.

Plataforma superior del paseo Alicia Alonso. De 6 a 35 años. Gratuito.



– Esports Área: competiciones en PC, PS5 y Nintendo Switch.

– Freeplay Área: juego libre en PS4, PS5, Nintendo Switch y Xbox.

– Zona Realidad Virtual: para vivir experiencias inmersivas con las Meta Quest 3.

Atracciones del recinto ferial

18.00: 04.30. Las atracciones para público adulto se ubican en las plataformas de aparcamientos. Las infantiles, en la plaza frente al edificio de taquillas del auditorio Miguel Ríos (paseo Alicia Alonso).

Horario inclusivo

18.00 a 21.00 Las atracciones de feria y quioscos apagan el sonido y ruidos estridentes

21:00 a 23:00 Limitación del volumen de la música en horario de cenar







Punto violeta

22.00 a 04.30. Paseo Alicia Alonso. Un espacio seguro para informarse o comunicar cualquier situación relacionada con agresiones sexuales que pueda darse durante las fiestas.