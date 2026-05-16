Fiestas de Rivas: sábado 16 de mayo

Conoce la programación completa de las fiestas de Rivas en 2026.

Te traemos el programa completo de las fiestas de Rivas.

Kioskos de entidades

19.00 Scout MB.68 Talleres y actividades infantiles

19.000 CDE Patín Rivas – Las Lagunas. Actividades pintacaras-futbolín

19.00 Asoc de personas con trastornos específicos del lenguaje . ATELMA. Talleres y Pintacaras

21.00 Sound Eventis Musical DJ

22.00 Espacio 4FM Actuaciones de Djs

Conciertos

REPION + SAMURAÏ + BARRY B

19.15-23.50.

Apertura puertas: 18.45.

Auditorio Miguel Ríos.

Precio: 20 euros.

COMPRA DE ENTRADAS:

– Web municipal entradas.rivasciudad.es o en la web enterticket.es.

– Taquilla del auditorio Pilar Bardem solo jueves 6 y viernes 7 de mayo, de 19.00 a 21.00.

– Día de cada concierto: en taquilla del auditorio Miguel Ríos.

Espectáculos de calle

19.00. ESPECTÁCULO DE CIRCO: ‘ANÓNIMA’

Compañía Vaivén Circo.

Recinto ferial Miguel Ríos.

Intérpretes: José María Martín, Raquel Petrel y Miguel Moreno ‘Bolo’.

Este espectáculo de la compañía Vaivén Circo es un homenaje a las personas invisibles: “No se les ve ni para lo bueno ni para lo malo, simplemente no existen”, explica el grupo artístico.

19.30. MÚSICA BAILE ITINERANTE: ‘SWINGUEANDO’

Compañía Big South.

Calle de San Isidro (Casco Antiguo).

Bailarines swing: Julia Rodríguez y Pablo Sánchez. Formación musical: Cuca Albert (voz y percusión), Daniel Cabrera (banjo), David Herrington (trompeta), Marcos Prieto (clarinete) y Arantxa Rodríguez (tuba).

Gastronomía popular con música y charanga

13.00. CORO POLIFÓNICO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA: CANCIONES DEL PUEBLO

Parque de San Isidro. El Coro Polifónico de la Escuela Municipal de Música, dirigido por Catalina Rivada, presenta sus ‘Canciones del pueblo’. Acompañado al piano por Eduardo Ortega, ofrece un repertorio de temas populares y modernos que celebran sueños, luchas y alegrías colectivas.

14.30 CALDERETA POPULAR

Parque de San Isidro.

Se repartirán 1.200 raciones. Organiza: club deportivo Rivas Jarama.

15.00. CHARANGA CONTRAPUNTO

Parque de San Isidro y alrededores.

Rivas Sound

18.00-00.00. RIVAS SOUND: TARDEO REMEMBER

Escenario Zona Joven (plataforma superior del paseo de Alicia Alonso).

Actuaciones: Abel the kid, Christian Millán, Alberto Hache, Mario PG y un artista por confirmar.

00.30-04.30. RIVAS SOUND: DJs

Auditorio Miguel Ríos.

Especial Espacio 4 DJs (all night long).

La Asociación de Productores Audiovisuales, entidad ripense, coordina la programación musical de Rivas Sound.

Orquesta

00.20-04.30. ORQUESTA PIKANTE

Escenario del recinto ferial paseo de Alicia Alonso.

Mercado artesano

ACTIVIDADES INFANTILES

– Pompas de jabón. Las burbujas encantarán a grandes y peques. Exhibición a las 13.00 y 21.00 en el parque San Isidro, junto al centro de mayores.

– Ludoteca. Peques, papás y mamás se divierten con los tradicionales juegos de mesa.

– Atracciones para la infancia. Todas ecológicas (sin motor), por ejemplo: dos carruseles, un dragón columpio…

– Gastronomía: pulpería, dos tabernas, dos creperías, pizzería, mojitos, horno de leña (pan), la bici-café y jaima (con kebab, comida árabe, té y dulces).

– Pasacalles musical de los trovadores Sol Redò. Sábado 16: 11.30, 13.30, 19.00 y 20.30; domingo 17: 11.30 y 13.30.

TALLERES PARTICIPATIVOS

De 11.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00.

Talleres participativos de alfarería y cantería y demostraciones de forja, hacer cosmética y realizar una escultura de cerámica.

HORARIOS

Del jueves 14 al domingo 17 de mayo.

11.00. Apertura de la feria.

12.00. Demostración de orfebrería.

13.00. Pompas de jabón (en el parque).

19.00. Demostración: cómo modelar un monstruo de barro.

20.30. Demostración de zapatería: hacer sandalias de tiras.

21.00. Pompas de jabón (en el parque).

23.00. Cierre de la feria.

Espacios joven infantil y de crianza

ESPACIO DE CRIANZA

18.00 a 22.00.

Paseo de Alicia Alonso. 0 a 5 años.

Con juegos y demás elementos lúdicos para la infancia, de 0 a 5 años en compañía de sus familias.

ESPACIO DE OCIO INFANTIL

18.00 a 22.00.

Plataforma superior del paseo de Alicia Alonso. 6 a 12 años.

Actividades y juegos deportivos como mini vóley, indiaca, picketball, futbolín humano, baloncesto, circuito de balanz y zona con juegos grandes. Además, área de juego libre y recreativo: futbolines, máquinas de Arcade, billar, air hockey, dianas, ping pong o máquinas de baile.

ESPACIO OCIO JOVEN

22.00 a 02.00.

Plataforma superior del paseo Alicia Alonso. 13 a 35 años.

Actividades y juegos deportivos: mini vóley, indiaca, picketball, futbolin humano, baloncesto, circuito de balanz y una zona con grandes juegos. Zona de juego libre y recreativos: futbolines, maquinas arcade, billar, air hockey, dianas, ping pong, máquinas de baile.

Carpa Gaming

18.00 a 02.00.

Plataforma superior del paseo Alicia Alonso. De 6 a 35 años. Gratuito.



– Esports Área: competiciones en PC, PS5 y Nintendo Switch.

– Freeplay Área: juego libre en PS4, PS5, Nintendo Switch y Xbox.

– Zona Realidad Virtual: para vivir experiencias inmersivas con las Meta Quest 3.

Atracciones del recinto ferial

18.00: 04.30. Las atracciones para público adulto se ubican en las plataformas de aparcamientos. Las infantiles, en la plaza frente al edificio de taquillas del auditorio Miguel Ríos (paseo Alicia Alonso).

Fuegos artificiales



00.00 Recinto ferial

Horario inclusivo

18.00 a 21.00 Las atracciones de feria y quioscos apagan el sonido y ruidos estridentes

21:00 a 23:00 Limitación del volumen de la música en horario de cenar







Punto violeta

22.00 a 04.30. Paseo Alicia Alonso. Un espacio seguro para informarse o comunicar cualquier situación relacionada con agresiones sexuales que pueda darse durante las fiestas.