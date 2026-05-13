Fiestas de Rivas: miércoles 13 de mayo

Conoce la programación completa de las fiestas de Rivas en 2026.

Te traemos el programa completo de las fiestas de Rivas.

Kioskos de entidades

19.000 CDE Patín Rivas – Las Lagunas. Actividades pintacaras-futbolín

21.00 Sound Eventis Musical DJ

22.00 Espacio 4FM. Actuaciones de Djs

Conciertos

ORQUESTA SINFÓNICA DE RIVAS ALMA MAHLER: ‘MÚSICA DE PELÍCULA’

20.30-23.00.

Apertura de puertas: 19.30.

Auditorio Miguel Ríos.

Precio: 6 euros. Recital con bandas sonoras de películas. Se colocan 3.500 sillas en pista.

COMPRA DE ENTRADAS:

– Web municipal entradas.rivasciudad.es o en la web enterticket.es.

– Taquilla del auditorio Pilar Bardem solo jueves 6 y viernes 7 de mayo, de 19.00 a 21.00.

– Día de cada concierto: en taquilla del auditorio Miguel Ríos.

NOVEDAD: Espectáculo de drones.

Al acabar el concierto, a las 23:00 horas, tendrá lugar un espectáculo de 12 minutos que incluirá a 120 drones.

Espectáculos de calle

19.00. TEATRO DE CALLE ITINERANTE: ‘RUM, RUM, TRASTO KARTS’

Compañía Xip Xap.

Recinto ferial Miguel Ríos.

Una carrera de coches donde puede pasar de todo. Un conductor malvado pone todas las trampas que tiene a mano a un científico loco que, gracias a su ingenio, sabe encontrar la solución a cualquier engaño. Y todo comentado por un narrador deportivo (speaker) que se transformará en mecánico o policía valiente según las necesidades de cada momento. Como en los espectáculos clásicos, el malvado resultará ser víctima de sus propias fechorías, y el bueno ganará la carrera.

Rivas Sound

20.00-00.00. RIVAS SOUND: CONCIERTOS DE PUNK ROCK

Escenario Zona Joven (plataforma superior del paseo de Alicia Alonso). Actuaciones: Laura DKS, Latidos (tributo a Barricada), Duro Galván y Reina roja.

00.00-04.30. RIVAS SOUND: DJs

Auditorio Miguel Ríos.

Víctor Murcia (warm up), Boti on the beat, Monjez, Noerlits, La karma (live show) y Madent (closing).

La Asociación de Productores Audiovisuales, entidad ripense, coordina la programación musical de Rivas Sound.

Orquesta

23.15-03.30. ORQUESTA PRINCESA

Escenario del recinto ferial paseo de Alicia Alonso.

Espacios joven infantil y de crianza

ESPACIO DE CRIANZA

18.00 a 22.00.

Paseo de Alicia Alonso. 0 a 5 años.

Con juegos y demás elementos lúdicos para la infancia, de 0 a 5 años en compañía de sus familias.

ESPACIO DE OCIO INFANTIL

18.00 a 22.00.

Plataforma superior del paseo de Alicia Alonso. 6 a 12 años.

Actividades y juegos deportivos como mini vóley, indiaca, picketball, futbolín humano, baloncesto, circuito de balanz y zona con juegos grandes. Además, área de juego libre y recreativo: futbolines, máquinas de Arcade, billar, air hockey, dianas, ping pong o máquinas de baile.

ESPACIO OCIO JOVEN

22.00 a 02.00.

Plataforma superior del paseo Alicia Alonso. 13 a 35 años.

Actividades y juegos deportivos: mini vóley, indiaca, picketball, futbolin humano, baloncesto, circuito de balanz y una zona con grandes juegos. Zona de juego libre y recreativos: futbolines, maquinas arcade, billar, air hockey, dianas, ping pong, máquinas de baile.

Carpa Gaming

18.00 a 02.00.

Plataforma superior del paseo Alicia Alonso. De 6 a 35 años. Gratuito.



– Esports Área: competiciones en PC, PS5 y Nintendo Switch.

– Freeplay Área: juego libre en PS4, PS5, Nintendo Switch y Xbox.

– Zona Realidad Virtual: para vivir experiencias inmersivas con las Meta Quest 3.

Espectáculo nocturno de drones

23.00 Auditorio Miguel Ríos

Espectáculo a pequeña escala de drones compuesto por 150 artefactos aéreos que durante 12 minutos se elevarán desde la zona donde habitualmente se lanzan los fuegos artificiales.

Atracciones del recinto ferial

18.00: 04.30. Las atracciones para público adulto se ubican en las plataformas de aparcamientos. Las infantiles, en la plaza frente al edificio de taquillas del auditorio Miguel Ríos (paseo Alicia Alonso).

Horario inclusivo

18.00 a 21.00 Las atracciones de feria y quioscos apagan el sonido y ruidos estridentes

21:00 a 23:00 Limitación del volumen de la música en horario de cenar







Punto violeta

22.00 a 04.30. Paseo Alicia Alonso. Un espacio seguro para informarse o comunicar cualquier situación relacionada con agresiones sexuales que pueda darse durante las fiestas.