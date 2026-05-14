Fiestas de Rivas: jueves 14 de mayo

Conoce la programación completa de las fiestas de Rivas en 2026.

Te traemos el programa completo de las fiestas de Rivas.

Kioskos de entidades

19.00 Scout MB.68 Talleres y actividades infantiles

19.000 CDE Patín Rivas – Las Lagunas. Actividades pintacaras-futbolín

19.00 Asoc de personas con trastornos específicos del lenguaje . ATELMA. Talleres y Pintacaras

21.00 Sound Eventis Musical DJ

22.00 Espacio 4FM Actuaciones de Djs

Conciertos

PARQUESVR + OJETE CALOR + ZAHARA RAVE

19.30-00.30.

Apertura de puertas: 19.00.

Auditorio Miguel Ríos.

Precio: 20 euros.

COMPRA DE ENTRADAS:

– Web municipal entradas.rivasciudad.es o en la web enterticket.es.

– Taquilla del auditorio Pilar Bardem solo jueves 6 y viernes 7 de mayo, de 19.00 a 21.00.

– Día de cada concierto: en taquilla del auditorio Miguel Ríos.

Espectáculos de calle

19.00. CIRCO: ‘POI’

Compañía D’Es Tro.

Recinto ferial Miguel Ríos.

Intérprete: Guillem Vizcaíno.

‘Poi’ es la historia de un hombre rural atrapado desde la infancia por el efecto giroscópico de su peonza. Un viaje de enredos y giros que nos transporta al juego, uno de los estados más importantes de la vida. Fusionar las artes del circo con el popular juego de la peonza y las raíces de la cultura mediterránea es el principal objetivo de este espectáculo de carácter contemporáneo. ‘Poi’ responde a una búsqueda física de malabares y manipulación del objeto, pero también a una investigación artesanal en cuanto a la construcción de la escenografía y las peonzas que el propio Guillem Vizcaíno ha diseñado y construido. Esta exploración de diferentes tipos de maderas, formas y puntas de apoyo le ha permitido la creación de peonzas personales y especiales; por ejemplo, una de las peonzas más grandes del mundo con un peso de 45 kg que él mismo lanza con una cuerda de más de 15 metros.

19.30. CIRCO MÚSICA ITINERANTE: ‘MONSIEUR FLORIAN ZAPATO GRANDE, ANDE O NO ANDE’

Compañía Zigurat Circus Band.

Calle de San Isidro (Casco Antiguo).

Intérpretes: Carles Pereira Romero (batería), Iñaki Ramos Ruiz de Castañeda (bajo), Roger Pascual Mellado y Lluís Marcet Artigas (saxos), Pemi Rovirosa Morgades (guitarra), Marc Marcet Artigas (trompeta), Melcior Guilera y Alex Pereira (clowns).

Monsieur Florian es un empresario de los circos más famosos del planeta: El Floreciente Florilegio de las Maravillas de Florian. Por razones más o menos desconocidas, la gran mayoría de artistas ha tenido que abandonar el circo, algunos porque se han hecho mayores, otros porque han perdido la fuerza o han dejado de tener las habilidades que en su día les hicieron tan famosos, pero su inseparable banda orquestina compuesta por cinco músicos y su mozo de pista, Jerry, siguen con él. Monsieur Florian no se rinde, asume la magnitud de la tragedia y decide afrontar el reto de realizar los números que sus artistas hacían en el circo, por eso contará con la ayuda de Jerry y de la banda que lo darán todo y, cómo no, del estimado público.

Rivas Sound

19.30-00.00. RIVAS SOUND: CONCIERTOS URBAN

Escenario Zona Joven (plataforma superior del paseo de Alicia Alonso).

Actuaciones: Razz, La Karma y dos finalistas de La Panadería BTM.

20.00. LA PANADERÍA BTM

Escenario Rivas Sound.

Tras unos meses compitiendo con las ‘barras’ o rimas más mordaces y originales, llega la final del concurso de rap de Rivas La Panadería: batalla de temas. A esta final especial, que como en años anteriores se celebra durante las Fiestas de Rivas, en el escenario del Rivas Sound, ocho finalistas se batirán para alzarse con el triunfo de este certamen anual en una celebración que cuenta, además, con actuaciones sorpresa. Más información en @juventudrivas.

00.30-04.30. RIVAS SOUND: DJs

Auditorio Miguel Ríos.

Pituelve, Ponce, Stiky Hands, Deivid Dark, Carlos Casas, Karlos AG & Alex, Noisy y David Bernal.

La Asociación de Productores Audiovisuales, entidad ripense, coordina la programación musical de Rivas Sound.

Orquesta

00.00-04.30. ORQUESTA LA MISIÓN

Escenario del recinto ferial paseo de Alicia Alonso.

Mercado artesano

ACTIVIDADES INFANTILES

– Pompas de jabón. Las burbujas encantarán a grandes y peques. Exhibición a las 13.00 y 21.00 en el parque San Isidro, junto al centro de mayores.

– Ludoteca. Peques, papás y mamás se divierten con los tradicionales juegos de mesa.

– Atracciones para la infancia. Todas ecológicas (sin motor), por ejemplo: dos carruseles, un dragón columpio…

– Gastronomía: pulpería, dos tabernas, dos creperías, pizzería, mojitos, horno de leña (pan), la bici-café y jaima (con kebab, comida árabe, té y dulces).

– Pasacalles musical de los trovadores Sol Redò. Sábado 16: 11.30, 13.30, 19.00 y 20.30; domingo 17: 11.30 y 13.30.

TALLERES PARTICIPATIVOS

De 11.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00.

Talleres participativos de alfarería y cantería y demostraciones de forja, hacer cosmética y realizar una escultura de cerámica.

HORARIOS

Del jueves 14 al domingo 17 de mayo.

11.00. Apertura de la feria.

12.00. Demostración de orfebrería.

13.00. Pompas de jabón (en el parque).

19.00. Demostración: cómo modelar un monstruo de barro.

20.30. Demostración de zapatería: hacer sandalias de tiras.

21.00. Pompas de jabón (en el parque).

23.00. Cierre de la feria.

Espacios joven infantil y de crianza

ESPACIO DE CRIANZA

18.00 a 22.00.

Paseo de Alicia Alonso. 0 a 5 años.

Con juegos y demás elementos lúdicos para la infancia, de 0 a 5 años en compañía de sus familias.

ESPACIO DE OCIO INFANTIL

18.00 a 22.00.

Plataforma superior del paseo de Alicia Alonso. 6 a 12 años.

Actividades y juegos deportivos como mini vóley, indiaca, picketball, futbolín humano, baloncesto, circuito de balanz y zona con juegos grandes. Además, área de juego libre y recreativo: futbolines, máquinas de Arcade, billar, air hockey, dianas, ping pong o máquinas de baile.

ESPACIO OCIO JOVEN

22.00 a 02.00.

Plataforma superior del paseo Alicia Alonso. 13 a 35 años.

Actividades y juegos deportivos: mini vóley, indiaca, picketball, futbolin humano, baloncesto, circuito de balanz y una zona con grandes juegos. Zona de juego libre y recreativos: futbolines, maquinas arcade, billar, air hockey, dianas, ping pong, máquinas de baile.

Carpa Gaming

18.00 a 02.00.

Plataforma superior del paseo Alicia Alonso. De 6 a 35 años. Gratuito.



– Esports Área: competiciones en PC, PS5 y Nintendo Switch.

– Freeplay Área: juego libre en PS4, PS5, Nintendo Switch y Xbox.

– Zona Realidad Virtual: para vivir experiencias inmersivas con las Meta Quest 3.

Atracciones del recinto ferial

18.00: 04.30. Las atracciones para público adulto se ubican en las plataformas de aparcamientos. Las infantiles, en la plaza frente al edificio de taquillas del auditorio Miguel Ríos (paseo Alicia Alonso).

Horario inclusivo

18.00 a 21.00 Las atracciones de feria y quioscos apagan el sonido y ruidos estridentes

21:00 a 23:00 Limitación del volumen de la música en horario de cenar







Punto violeta

22.00 a 04.30. Paseo Alicia Alonso. Un espacio seguro para informarse o comunicar cualquier situación relacionada con agresiones sexuales que pueda darse durante las fiestas.