Fermín Muguruza vuelve a Rivas 20 años después

Pirata Fest Madrid se celebra del 2 al 4 de octubre en el auditorio Miguel Ríos.

Pirata Fest Madrid ha publicado el cartel completo del festival que se celebrará en Rivas en Madrid.

Una de las actuaciones más esperadas en Rivas es la de Fermín Muguruza, que celebra su 40 aniversario en la música. El artista vuelve a Rivas más de 20 años después de su anterior concierto. Hasta el concierto que ofreció Muguruza este febrero en el WiZink, el de Rivas en 2004 había sido el último que ha dado Muguruza en la Comunidad de Madrid.

Hace 20 años

Organizado por Ladinamo, tras varias negativas por presiones, se concretó el concierto en mayo de 2004. El concierto se celebraba en el marco de la campaña 20 y 10 que conmemoraba el 20º aniversario del nacimiento del EZLN y el 10º del levantamiento zapatista. Sin embargo, algunos medios vincularon el concierto a la boda del entonces príncipe Felipe, que se celebraba ese mismo fin de semana. La Comunidad de Madrid lo prohibió “horas antes con el argumento de que podía suponer una vulneración de los valores y normas de convivencia propugnados en la Constitución”.

Cartel de la gira de 2004.

El concierto se llevó a cabo en el pabellón Cerro del Telégrafo. “nuestra decisión de celebrar el concierto, bien conscientes de las graves sanciones que podía acarrearnos, fue sencillamente un ejercicio de responsabilidad”, señaló Ladinamo unos dias después. A continuación, tras las amenazas de multas, nació una ola de solidaridad con el apoyo, entre otros, de Eduardo Galeano o Iñaki Gabilondo.

Así lo explica el propio Fermín Muguruza, 20 años después:

El alcalde, sin embargo, impulsó un acto de desobediencia civil: rompimos el precinto y entramos, montamos todo, y la policía local estaba con nosotros. El sitio se llenó, la gente vino en coche, en tren, en autobús… Así que mientras se perpetuaba la monarquía que detestamos, nosotros estábamos celebrando el encuentro de ese Madrid. Al día siguiente se puso en marcha una campaña contra Ladinamo, a los que quisieron poner una multa millonaria como organizadores del concierto. Lo frenó otra campaña a favor de la libertad de expresión en la que firmó muchísima gente, entre ellos, Iñaki Gabilondo.

El ahora exalcalde de Rivas, Pedro del Cura, era concejal de Juventud en aquel momento. Del Cura señalo que realizar el concierto «pareció la mejor decisión para salvaguardar la seguridad ciudadana”.

Pirata Fest Madrid

Junto a Canteca de Macao y Fermín Muguruza son muchos los artistas confirmados.

Muguruza y Merina Gris son los artistas confirmados para el jueves 2 de octubre. El viernes 3 se espera la actuación de Pendulum Live, Lágrimas de sangre, Toteking, ETS, L`Entourloop y Canteca de Macao. Riot Propaganda, Soziedad Alkoholina, Talco, Los de Marras, Sons of Aguirre y Me Fritos and the Gimme Cheetos cerrarán el festival el sábado.