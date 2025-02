El Pirata Fest Madrid se celebrará en el Auditorio Miguel Ríos en octubre

El Pirata Fest Madrid celebrará su tercera edición en Rivas. Será los días 3 y 4 de octubre en el Auditorio Miguel Ríos, como en las ocasiones anteriores. Aunque aún no se conocen los detalles de la programación, desde la organización se ha informado que mañana 16 de febrero saldrán a la venta las entradas. Sí sabemos ya que Canteca de Macao vuelve a tocar en Rivas.

Este festival se presenta en Rivas con su programación musical enfocada al rock, punk, rap, mestizaje y fusión.

Canteca de Macao vuelve a tocar en Rivas y vuelve ¿al bufé libre del Rivas Centro?

Encabeza también el cartel el grupo Canteca de Macao, que vuelve a tocar en Rivas, tras su visita hace ya más de una década. Tal y como explicaban a una entrevista a la revista municipal, Rivas al Día, en 2012, su segundo disco “Camino de vida entera” tiene lazos ripenses. Fue producido por José Luis Garrido, vecino de Rivas.

“De Rivas no conocimos mucho. Siempre íbamos directos al estudio de José Luis.”, dijeron en aquel momento”. “Te puedo hablar del bufé libre del Wok que hay en el centro comercial, que está increíble”, añadían sobre el restaurante que hoy sigue abierto en el Rivas Centro.

Además, habrá otros platos fuertes como uno de los últimos conciertos de Riot Propaganda

De momento, han confirmado su participación Riot Propaganda y Narco. El concierto de Riot Propaganda también despertó gran expectación. El bolo en Rivas será el último concierto que darán en la Comunidad de Madrid.

Además, según el pliego de contratación, se preveé la participación de otras actuaciones. Se indica que serán del perfil de En Tol Sarmiento, Lágrimas de Sangre, Toteking, L´Entourloop, La Raíz, Soziedad Alkoholika, Sons Of Aguirre & Scila, Me Fritos & The Gimme Cheetos o Los de Marras. El festival tendrá un aforo máximo de 20.000 personas.