FAMMA financiará el 70% de los tratamientos a jóvenes discapacitados en la Comunidad de Madrid

La ayuda va dirigida a los menores de entre 0 y 12 años derivados de centros de FEDOP

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid financiará el 70% de los tratamientos a los jóvenes que más lo necesiten. La ayuda está dirigido a aquellas familias derivadas desde ortopedias que colaboren con la Federación Española de Ortesistas y Protesis. Los tratamientos tendrán lugar en el Centro «Pasito a Pasito».

Según explican desde FAMMA, el objetivo de la iniciativa es intervenir en las primeras etapas de desarrollo para evitar más complicaciones en el futuro. El presidente de FAMMA, Javier Font, ha señalado el compromiso de la federación con la equidad y el desarrollo infantil.

Font asegura que el acuerdo supone «un paso decisivo para garantizar que ningún menor quede sin acceso a tratamientos por motivos económicos». Sin embargo, la ayuda está dirigida a los niños y niñas de entre 0 y 12 años, de manera que los adolescentes quedan excluidos.

Firma del acuerdo entre FAMMA y FEDOP

El presidente de FEDOP, Pablo Pérez, habla de igualdad de oportunidades «desde las primeras etapas de la vida». Por su parte, la Federación Española de Ortesistas y Protesis se compromete a difundir el acuerdo e informar a las familias a través de los centros que colaboran con la asociación.

FAMMA financiará el 70% del coste de los tratamientos que se presten en el Centro de Atención Temprana y Tratamientos “Pasito a Pasito”, ubicado en el distrito madrileño de Hortaleza. Según el centro, el 56% de los casos con dificultades leves o moderadas se empieza a observar mejoras en torno a la quinta sesión.