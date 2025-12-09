FAMMA-Cocemfe Madrid exige más recursos para la asistencia personal

La federación alerta de la insuficiente cobertura en la Comunidad de Madrid y reclama financiación estable

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue el pasado 3 de diciembre, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha reclamado a las administraciones públicas un refuerzo urgente de los recursos destinados a la asistencia personal y a los programas de vida independiente, herramientas que considera esenciales para garantizar la autonomía y la participación plena en la sociedad de las personas con discapacidad.

La organización recuerda que la figura del asistente personal está reconocida como derecho en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley 39/2006 de Dependencia. Sin embargo, denuncia que en la Comunidad de Madrid persisten «grandes desigualdades en el acceso, baja intensidad de horas reconocidas y una falta evidente de financiación», lo que dificulta que este recurso cumpla su propósito de apoyar proyectos de vida dentro y fuera del hogar.

El presidente de la federación, Javier Font, subrayó que «la asistencia personal no es un lujo ni un complemento: es la base para que miles de personas con discapacidad puedan estudiar, trabajar, relacionarse y vivir con libertad. Sin una financiación adecuada, este derecho se queda en papel mojado».

Reivindicaciones principales

FAMMA plantea una serie de medidas prioritarias para revertir esta situación:

Incrementar de forma sustancial la financiación destinada a la asistencia personal, garantizando proyectos personalizados y suficientes en intensidad horaria.

Establecer un modelo de acceso estable, homogéneo y transparente , con procedimientos más ágiles.

, con procedimientos más ágiles. Impulsar programas sólidos de vida independiente , especialmente para jóvenes o personas que desean abandonar entornos institucionalizados.

, especialmente para jóvenes o personas que desean abandonar entornos institucionalizados. Reforzar la formación y profesionalización de los asistentes personales.

de los asistentes personales. Incorporar la perspectiva de vida independiente en políticas de vivienda accesible, empleo, educación, transporte y tecnologías de apoyo.

La Federación destaca además el impacto económico positivo de estas medidas, al reducir la dependencia de recursos más costosos y fomentar la inclusión laboral y la participación social.

«Exigimos que el 3 de diciembre no sea solo un día simbólico. Es el momento de que las administraciones apuesten de verdad por la autonomía personal. La vida independiente es un derecho, no una aspiración condicionada al presupuesto disponible», remarcó la entidad.

FAMMA–Cocemfe Madrid, que agrupa a 48 asociaciones y representa al 57,73% de las personas con discapacidad en la región, reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que todas ellas accedan a los recursos necesarios para vivir con dignidad, libertad e igualdad de oportunidades.