Estas son las recomendaciones de la Comunidad de Madrid para evitar las garrapatas

Llevar pantalón largo en los paseos por la naturaleza o no sentarnos en el suelo son algunos de los consejos

Con la llegada de la primavera, la presencia de garrapatas aumenta debido a las altas temperaturas. Estos pequeños arácnidos parasitan todo tipo de animales, como pueden ser los perros, y se alimentan de su sangre. Pero cuidado, porque también suponen un peligro para las personas. Las picaduras de garrapata puede suponer la transmisión de enfermedades de todo tipo. Por ello, aquí va una serie de recomendaciones que lanzan desde la Comunidad de Madrid.

¿Qué hago si me pica una garrapata?

Si detectamos uno de estos arácnidos adheridos a nuestra piel o a la de nuestra mascota, lo primero que debemos hacer es retirarlo con precaución. Para ello, lo ideal sería equiparnos con guantes y, a poder ser, usar unas pinzas para mayor precisión.

Después, es importante limpiar la herida con agua y jabón. Bajo ninguna circunstancia debemos aplastarla o extraerla de forma brusca. Si no podemos nosotros mismos, lo mejor es acudir cuanto antes a un centro de salud.

¿Cómo puedo evitar que me piquen?

Si realizamos una excursión al campo, por ejemplo, o a cualquier entorno natural, se recomienda andar por el centro de los senderos. Hay que evitar el contacto con la vegetación, donde estos parásitos son más frecuentes. Además, los agentes forestales aconsejan que evitemos sentarnos directamente en el suelo. La vestimenta también es importante. Llevar pantalón y manga larga, además de botas cerradas, pueden protegernos de las picaduras.

Una vez hayamos terminado el paseo o la actividad que estemos realizando es importante revisar detenidamente todo el cuerpo. Sobre todo las zonas más sensibles, como las axilas, las ingles, el cuero cabelludo e incluso el ombligo.

El uso de repelentes autorizados también es una opción más que recomendada para ahuyentar a las garrapatas. En el caso de las mascotas, existen tratamientos antiparásitos que podemos consultar en cualquier veterinaria.