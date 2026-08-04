Más allá de la basura: el trabajo de Rivamadrid que sostiene el día a día de Rivas

La empresa municipal presta servicio las 24 horas en las viviendas públicas, limpia 16 colegios y moderniza su flota con herramientas digitales para ganar eficacia

Cuando se habla de Rivamadrid, la imagen que suele venir a la cabeza es la de un camión de recogida de residuos o una barredora recorriendo las calles. Sin embargo, buena parte de su actividad transcurre lejos de la vista de la ciudadanía. El mantenimiento de las viviendas públicas, la limpieza de colegios y edificios municipales, la reparación de la flota o la atención permanente a averías forman parte de unos servicios esenciales que permiten que la ciudad funcione cada día.

Un servicio disponible las 24 horas para las viviendas públicas

Uno de los trabajos menos conocidos de Rivamadrid es el mantenimiento del parque de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV).

La empresa pública presta asistencia técnica durante las 24 horas del día, los 365 días del año, atendiendo incidencias que afectan a los edificios municipales destinados al alquiler público. Este servicio permite responder de forma inmediata ante averías urgentes y coordinar posteriormente las reparaciones necesarias.

Además de resolver incidencias, el personal realiza labores de mantenimiento preventivo con el objetivo de evitar averías y prolongar la vida útil de las instalaciones.

Dieciséis colegios y decenas de edificios municipales

La actividad diaria de Rivamadrid también incluye la limpieza de algunos de los edificios públicos con mayor uso de la ciudad.

Durante 2025, la empresa asumió la limpieza de 16 colegios públicos, además de 34 dependencias municipales, entre ellas instalaciones tan conocidas como el Auditorio Miguel Ríos, la Policía Local, edificios administrativos, centros culturales y otras dependencias de uso cotidiano.

Se trata de un servicio que requiere una planificación constante para adaptarse a la actividad de cada instalación, especialmente en los centros educativos, donde los trabajos deben coordinarse con el calendario escolar y los horarios lectivos.

Más de 2.300 reparaciones para mantener la flota en funcionamiento

Detrás de cada servicio de limpieza o recogida de residuos existe un importante trabajo de mantenimiento mecánico.

El taller de Rivamadrid realizó durante 2025 un total de 2.383 operaciones de reparación sobre la flota municipal. A ello se sumó el mantenimiento preventivo de los sistemas de climatización de todos los vehículos, una actuación especialmente importante para garantizar las condiciones de trabajo durante los meses de verano.

La disponibilidad de camiones de recogida, barredoras, vehículos de jardinería o maquinaria especializada depende en buena medida de este trabajo, que permite reducir averías y evitar interrupciones en los servicios municipales.

La digitalización llega también al taller

La modernización de Rivamadrid no solo afecta a los servicios que presta a la ciudadanía.

Durante el último ejercicio, la empresa implantó una aplicación móvil interna que permite a los operarios comunicar averías e incidencias directamente desde el lugar donde se producen.

Gracias a este sistema, el personal del taller recibe la información en tiempo real, puede planificar las reparaciones con mayor rapidez y disponer con antelación de los materiales necesarios.

La digitalización de estos procesos busca reducir los tiempos de inmovilización de los vehículos y mejorar la coordinación entre los distintos equipos de trabajo, una estrategia que la empresa viene aplicando también en otros servicios municipales mediante el análisis de datos y la optimización de recursos.

La sostenibilidad también pasa por los pequeños gestos

La actividad de Rivamadrid incluye igualmente iniciativas de sensibilización ambiental que trascienden la gestión diaria de los servicios públicos.

Una de las más destacadas durante 2025 fue la campaña «Movilízate por la selva», desarrollada junto al Instituto Jane Goodall España. La iniciativa permitió recoger más de 270 teléfonos móviles, tabletas, baterías y cargadores en distintos puntos de la ciudad.

Gracias a esa participación ciudadana fue posible financiar el apadrinamiento de nueve chimpancés del santuario de Tchimpounga, en la República del Congo, poniendo de relieve cómo el reciclaje de pequeños dispositivos electrónicos también contribuye a reducir la extracción de materias primas como el coltán y a proteger la biodiversidad. La respuesta vecinal fue tan positiva que la campaña pasó a tener carácter permanente.

Al margen de las tareas más visibles en las calles, todos estos servicios forman parte del funcionamiento cotidiano de una empresa municipal cuya actividad alcanza ámbitos tan diversos como la vivienda pública, la educación, la movilidad, el mantenimiento de instalaciones o la protección del medio ambiente.