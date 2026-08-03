Eclipse solar en Rivas: dónde y cuándo verlo el 12 de agosto

El fenómeno cubrirá más del 99% del Sol en Rivas y dejará un anochecer anticipado visible desde varios puntos del municipio.

El próximo 12 de agosto de 2026, Rivas-Vaciamadrid será uno de los mejores lugares de la Comunidad de Madrid para contemplar el eclipse solar que marcará un hito astronómico en España. Aunque la franja de totalidad pasará más al norte de la región, en el municipio la Luna llegará a ocultar más del 99% del disco solar, ofreciendo un espectacular oscurecimiento del cielo poco antes del atardecer. El fenómeno será visible desde las 19.36 horas y alcanzará su punto máximo a las 20.32.

Será el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo, un acontecimiento que ha despertado una gran expectación entre aficionados a la astronomía y científicos. En Rivas, la coincidencia del eclipse con la puesta de sol permitirá contemplar un paisaje especialmente llamativo, con una luz crepuscular poco habitual en pleno mes de agosto.

Horarios del eclipse solar en Rivas

El eclipse comenzará a las 19.36 horas, cuando la Luna empiece a cubrir el Sol. El instante de mayor ocultación llegará a las 20.32 horas, momento en el que el astro quedará prácticamente cubierto en su totalidad desde Rivas. Finalmente, el Sol se pondrá a las 21.15 horas, todavía parcialmente eclipsado.

Al producirse con el Sol muy bajo sobre el horizonte, será importante elegir un lugar con buena visibilidad hacia el oeste para disfrutar del fenómeno sin obstáculos.

Los mejores lugares para observar el eclipse

Entre los espacios recomendados para contemplar el eclipse destacan el parque Bellavista, las colinas del parque Mazalmadrit, el entorno del auditorio Miguel Ríos y los cortados de El Piul, estos últimos con especial precaución por las características del terreno.

Todos ellos ofrecen vistas despejadas hacia el horizonte occidental, condición imprescindible para seguir el eclipse durante sus últimos minutos antes de la puesta de sol.

Cómo verlo de forma segura

Los expertos recuerdan que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección adecuada, incluso cuando esté casi completamente cubierto por la Luna. Tampoco son seguros los cristales ahumados, radiografías o gafas de sol convencionales.

La única opción recomendable es utilizar gafas homologadas para eclipses, certificadas conforme a la norma ISO 12312-2. El Ayuntamiento ha anunciado que facilitará este tipo de gafas a los niños y niñas participantes en los campamentos municipales y también pondrá unidades a disposición de la infancia en las bibliotecas de la ciudad.

El primero de tres eclipses consecutivos

El eclipse del 12 de agosto será el inicio de una serie excepcional de tres eclipses visibles desde España en menos de dos años. El siguiente tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, considerado por muchos especialistas como el «eclipse del siglo» por la duración de la totalidad, aunque en Rivas se observará de forma parcial, con una ocultación del 86,5%.

La secuencia concluirá el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular, conocido popularmente como «anillo de fuego». Desde Rivas podrá contemplarse en condiciones muy favorables, convirtiendo al municipio en uno de los escenarios privilegiados para seguir un fenómeno astronómico que difícilmente volverá a repetirse en varias generaciones.