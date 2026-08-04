CCOO exige al Gobierno acelerar la ley contra la trata y reforzar la protección de las víctimas

La secretaria de Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, denunció que España sigue sin legislación específica.

CCOO exigió este jueves al Gobierno acelerar la aprobación de la Ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos y reforzar la protección de las víctimas, especialmente de las personas migrantes en situación administrativa irregular.

La organización sindical hizo estas reivindicaciones con motivo del Dia Mundial contra la Trata de seres humanos que se celebra este mismo jueves. Asimismo, recordó que, aunque el delito de trata está tipificado en el Código Penal desde 2010, España sigue sin contar con una regulación integral que contemple todas las modalidades de explotación y ampare a todas las víctimas, independientemente de la finalidad de la trata.

La secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, advirtió de que España arrastra «importantes carencias» en esta materia y subrayó que no pueden producirse “más retrasos” en esta norma que aborda una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos.

CCOO destacó además que la futura ley figura en el plan normativo del Gobierno para este 2026, es necesaria para transponer una directiva europea y está recogida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dado que siete de cada diez víctimas de trata son mujeres o niñas.

La organización realizó una valoración positiva del anteproyecto que está paralizado por el Gobierno, aunque pidió incorporar las aportaciones sindicales y reforzar el reconocimiento del papel de los agentes sociales y del diálogo social en la detección, asistencia, inserción y recuperación de las víctimas.

Asimismo, alertó del aumento de la explotación laboral a partir de los últimos datos del Ministerio del Interior. En 2025 fueron identificadas en España 858 víctimas de trata y 1.015 víctimas de explotación sexual y laboral, de las que 618 correspondieron a explotación laboral y 397 a explotación sexual.