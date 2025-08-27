El SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid atendió más de 540.000 llamadas en el primer semestre de 2025

Más de 290.000 personas recibieron asistencia sanitaria de urgencia en la región.

El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) gestionó más de 540.000 llamadas de urgencias y emergencias durante el primer semestre de 2025, lo que equivale a una cada 29 segundos. Sus profesionales, incluidos los del Centro de Urgencias Extrahospitalarias de El Molar, atendieron a 290.530 pacientes en toda la región, un aumento respecto al mismo periodo del año anterior.

SUMMA 112: más de 279.000 recursos móviles activados

En el 48% de las intervenciones fue necesario movilizar recursos móviles, alcanzando un total de 279.928 activaciones (más de 1.500 al día, uno cada 56 segundos). Entre ellos destacan:

29 UVI móviles, que se activaron en 46.316 ocasiones, unas 127 al día.

16 Vehículos de Intervención Rápida (VIR), con 15.418 salidas.

Helicópteros sanitarios, empleados en 542 situaciones de difícil acceso.

Ambulancias de Soporte Vital Básico, utilizadas en 166.806 asistencias.

Unidades de Atención Domiciliaria, que realizaron 48.561 servicios.

Además, en 2.285 casos se requirió la intervención de recursos especiales. En el 52% de las llamadas, sin embargo, no fue necesario desplazar equipos, resolviéndose la situación mediante orientación médica y de enfermería telefónica.

Incremento de casos tiempo-dependientes

El balance del SUMMA 112 madrileño también refleja un aumento en la activación de códigos sanitarios que requieren atención inmediata:

1.407 alertas por Código Ictus (+7,16%).

678 por Código Infarto (+6,27%).

436 por Código Trauma Grave (+19,45%).

28 por Código Sepsis.

20 por Código Cero (donación en asistolia).

195 paradas cardiorrespiratorias recuperadas (+21,12%).

Estas alertas permiten coordinar la llegada de los pacientes a los hospitales más adecuados en el menor tiempo posible.

Transporte sanitario programado en aumento

El servicio también gestiona el transporte sanitario programado para pacientes que necesitan acudir a tratamientos como diálisis, quimioterapia o consultas médicas. En los primeros seis meses de 2025 se organizaron 601.661 traslados, casi 29.684 más que en 2024. Asimismo, la Mesa de Transporte Sanitario atendió 157.132 llamadas, frente a las 136.657 del año anterior.

Los datos confirman la relevancia del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid como pieza clave en la atención sanitaria urgente.